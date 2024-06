https://latamnews.lat/20240616/desvelan-la-campana-del-pentagono-para-desacreditar-las-vacunas-chinas-contra-el-coronavirus-1155486015.html

Desvelan la campaña del Pentágono para desacreditar las vacunas chinas contra el coronavirus

Desvelan la campaña del Pentágono para desacreditar las vacunas chinas contra el coronavirus

Sputnik Mundo

En medio de la pandemia de COVID-19, el Pentágono lanzó una campaña secreta para desacreditar las vacunas y otras ayudas vitales suministradas por China... 16.06.2024, Sputnik Mundo

2024-06-16T14:41+0000

2024-06-16T14:41+0000

2024-06-16T14:41+0000

internacional

💗 salud

china

sinovac

eeuu

pandemia de coronavirus

coronavirus

covid-19

vacunación contra el covid-19

🌏 asia

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/06/10/1155490532_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e65c20f45f355ac83cb6e5935cfeafd7.jpg

Los autores de la investigación indican que los materiales propagandísticos destinados a "sembrar el miedo sobre la vacuna china" fueron publicados en cuentas falsas de varias plataformas y afectaron a regiones del sudeste asiático, Asia Central y Oriente Medio. La operación se extendió especialmente en Filipinas, donde cuentas falsas de medios sociales controladas por el Pentágono amenazaban no solo sobre la vacuna china Sinovac, sino también sobre cualquier ayuda de Pekín, agrega. Además, la campaña pretendía dirigirse a las poblaciones musulmanas. Para ello, cuentas falsas publicaron notas sobre la posible presencia de gelatina de cerdo en la vacuna, que la empresa biofarmacéutica desmintió después.La campaña iniciada por el Pentágono se llevó a cabo a pesar de las objeciones de los diplomáticos estadounidenses en la región y su objetivo era "hacer daño" al país asiático, muestra el informe. "No lo veíamos en términos de amenazar la situación de salud pública, estábamos estudiando cómo arruinar la reputación de China", cita la agencia a un alto cargo militar implicado en la tarea.La campaña, escribe Reuters, comenzó bajo la presidencia de Donald Trump y continuó tras el cambio del poder. A pesar de que las redes sociales informaron a la Administración Biden sobre la implicación del Pentágono "en la desinformación sobre COVID", la Casa Blanca no prohibió estas acciones hasta la primera mitad del 2021.Los representantes de los presidentes, del de entonces y del actual, no respondieron a una petición de los autores de la investigación, pero el Pentágono confirmó indirectamente la campaña descrita, indica la agencia.El Pentágono, por su parte, destacó que "la campaña de desinformación que acusa falsamente a Estados Unidos de distribuir COVID-19 fue iniciada primero por China".El desarrollo de la vacuna china Sinovac, a veces llamada CoronaVac, comenzó a finales de enero de 2020 en centros de investigación de China. Los primeros ensayos clínicos en humanos fueron aprobados y mostraron resultados prometedores a finales de mayo en el país. La Organización Mundial de Salud (OMS) aprobó la vacuna para su uso en emergencias el 1 de junio de 2021.

https://latamnews.lat/20240524/eeuu-tendra-que-priorizar-a-china-y-asia-sobre-europa-en-los-proximos-anos-1150712018.html

china

eeuu

🌏 asia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

💗 salud, china, sinovac, eeuu, pandemia de coronavirus, coronavirus, covid-19, vacunación contra el covid-19, 🌏 asia