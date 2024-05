https://latamnews.lat/20240524/eeuu-tendra-que-priorizar-a-china-y-asia-sobre-europa-en-los-proximos-anos-1150712018.html

"EEUU tendrá que priorizar a China y Asia sobre Europa en los próximos años"

"EEUU tendrá que priorizar a China y Asia sobre Europa en los próximos años"

El crecimiento de China en el ámbito militar y económico obligaría a Estados Unidos a centrar su atención en el gigante asiático y en la región en general a... 24.05.2024, Sputnik Mundo

Una cosa es el deseo político y otra la realidad. Bajo esa premisa, el diario británico Financial Times sugiere que es momento de que Washington volteé más la mirada hacia Asia que hacia Europa. ¿El motivo? El gradual ascenso de Pekín en prácticamente todos los ámbitos. El análisis del medio fue elaborado por Elbridge Colby, director de la Iniciativa Maratón y exjefe de Estrategia de Defensa Nacional de 2018 de Estados Unidos. En él, el autor asegura que China está preparada para cualquier conflicto con Estados Unidos. También sostiene que "cualquier Administración estadounidense responsable debe prepararse para la posibilidad de una guerra con China".Sin embargo, el ex colaborador del Pentágono asegura que, según sus fuentes, Estados Unidos estaría en camino de "perder una guerra de ese tipo con China", cuyo Ejército ha crecido a un ritmo vertiginoso. Además, dice, Pekín compite sin problemas con Washington por estar a la vanguardia de las principales tecnologías militares. El autor destaca que, actualmente, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no serían capaces de proporcionar la mayor parte de la defensa a sus aliados tanto en Asia —como es el caso de Taiwán— como en Europa.En ese sentido, el autor sostiene que Estados Unidos debería reconocer la escasez de recursos militares y concentrarlos donde peligran sus intereses más importantes: en Asia. Sin embargo, aclara que eso no significa abandonar a Europa, sino inducir a sus aliados europeos a asumir la responsabilidad primaria de su propia defensa.

