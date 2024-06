https://latamnews.lat/20240615/no-estamos-de-acuerdo-con-extender-la-guerra-petro-cancela-su-visita-a-la-cumbre-sobre-ucrania-1155482841.html

"No estamos de acuerdo con extender la guerra": Petro cancela su visita a la cumbre sobre Ucrania

El presidente colombiano, Gustavo Petro, canceló su asistencia a la cumbre de paz sobre Ucrania porque "está alineada con la guerra", agregando que las... 15.06.2024, Sputnik Mundo

El mandatario señaló que "el diálogo entre Rusia y Ucrania es fundamental". En sus palabras, es de gran importancia establecer "una zona de seguridad sin armas nucleares que separe físicamente a la OTAN de Rusia, que permita la seguridad permanente de las naciones exsoviéticas y de la Europa oriental, el respeto absoluto a los pueblos rusos y ucranianos al interior de Ucrania y de Rusia", así como "la prudencia de la Unión Europea en su expansión para no desatar la guerra". "Es el derecho internacional el que tiene que ser restablecido y profundizado, y no la constitución de bloques de países para la guerra", señaló.Además, el presidente resumió que mientras el mundo se acerca "a una conflagración mundial" con el tiempo en contra para "resolver la crisis climática que puede acabar con todo", las naciones se han dedicado a la guerra.El 14 de junio, Putin señaló que para iniciar las negociaciones de paz, Ucrania debe retirar sus tropas de los nuevos territorios rusos —las repúblicas de Donetsk y Lugansk, así como de las regiones de Jersón y Zaporozhie–, rechazar oficialmente los planes de adherirse a la OTAN y mantener el estatus neutral, no alineado y no nuclear, mientras todas las sanciones contra Rusia deben ser levantadas.Suiza celebra una conferencia sobre Ucrania los días 15 y 16 de junio, cerca de la ciudad de Lucerna, en el complejo turístico de Burgenstock.Los presidentes de Estados Unidos, China y Brasil no asistirán al evento. Suiza no invitó a Rusia, pero Moscú informó que no participaría en ningún caso. De acuerdo con el Kremlin, es absolutamente ilógico e inútil buscar opciones para resolver el conflicto ucraniano sin la participación de Rusia.

