El Kremlin califica de poco constructiva la reacción de Occidente a la propuesta de paz de Putin

MOSCÚ (Sputnik) — La propuesta del presidente de Rusia, Vladímir Putin, sobre la paz en Ucrania provocó muchas reacciones que, en general, son de carácter no... 15.06.2024

En sus palabras, "en Suiza no se aborda el tema de paz en Ucrania (...) sino la cuestión de carácter humanitario o casi humanitario"."Queremos reunirnos la próxima vez en un evento más sustancial y prometedor" dedicado al conflicto en Ucrania, indicó.Rusia no tiene nada más que trasmitir a los participantes de la cumbre en Suiza, enfatizó.El 14 de junio, Putin señaló que para iniciar las negociaciones de paz, Ucrania debe retirar sus tropas de los nuevos territorios rusos —las repúblicas de Donetsk y Lugansk, así como de las provincias de Jersón y Zaporozhie—, rechazar oficialmente los planes de adherirse a la OTAN y mantener el estatus neutral, no alineado y no nuclear, mientras todas las sanciones contra Rusia deben ser levantadas.Suiza celebra una conferencia sobre Ucrania los días 15 y 16 de junio, cerca de la ciudad de Lucerna, en el complejo turístico de Burgenstock.Los presidentes de Estados Unidos, China y Brasil no asistirán al evento. Suiza no invitó a Rusia, pero Moscú informó que no participaría en ningún caso. De acuerdo con el Kremlin, es absolutamente ilógico e inútil buscar opciones para resolver el conflicto ucraniano sin la participación de Rusia.

