Un diputado japonés ve absurdo abordar la crisis ucraniana confiando solo en la posición de Kiev

"Tratar de resolver [el conflicto] solo sobre la base de lo que dice Ucrania es un disparate", dijo Suzuki, destacando que no habrá avances hasta que Moscú y Kiev entablen un diálogo directo.El diputado japonés hizo estas declaraciones en referencia a la próxima conferencia de paz sobre Ucrania en Suiza, destacando que no se le puede llamar una cumbre de paz como tal. Lo que se está desarrollado ahora, remarcó, es "una manipulación de la opinión mundial". Suiza celebrará los días 15 y 16 de junio una conferencia de paz sobre Ucrania en Burgenstock, cerca de la ciudad de Lucerna. Rusia faltará a este foro, al que fueron invitados unos 160 Estados, de los cuales 80 confirmaron su participación. Según el periódico local Temps, diplomáticos suizos consideraron que invitar a Rusia a este evento "no servirá de nada". El embajador ruso en Berna, Serguéi Garmonin, dijo con anterioridad a Sputnik que Rusia no participará en ningún formato, alegando que la conferencia busca presentar un ultimátum a Moscú y no pasará de ser una ruidosa acción publicitaria. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a su vez, señaló que el proceso negociador sobre Ucrania no tiene sentido sin la participación de Rusia.

