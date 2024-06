https://latamnews.lat/20240605/organizadores-de-la-conferencia-sobre-ucrania-en-suiza-no-quieren-la-paz-1155258779.html

YAMENA, REPÚBLICA DE CHAD (Sputnik) — Organizadores de la conferencia sobre Ucrania en Suiza no quieren la paz, declaró el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

Suiza acogerá el 15 y el 16 de junio una conferencia de paz sobre Ucrania en Burgenstock, cerca de la ciudad de Lucerna. Rusia no estará en este foro, tampoco estará presente China. Es absurdo celebrar una conferencia sobre Ucrania sin la participación de Rusia, señaló en su tiempo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.El embajador ruso en Berna, Serguéi Garmonin, comentó anteriormente a Sputnik que Rusia no participará en ningún formato, alegando que la conferencia busca presentar un ultimátum a Moscú y no pasará de ser una ruidosa acción publicitaria.El conflicto de Ucrania, según el Kremlin, puede avanzar hacia una solución política siempre y cuando se tenga en cuenta la nueva realidad territorial y se cumplan las garantías de seguridad en las que insiste Moscú.

