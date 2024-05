https://latamnews.lat/20240528/el-kremlin-reitera-que-la-conferencia-de-paz-sobre-ucrania-en-suiza-no-tiene-perspectivas-1150801155.html

El Kremlin reitera que la conferencia de paz sobre Ucrania en Suiza no tiene perspectivas

MOSCÚ (Sputnik) — La próxima conferencia de paz sobre Ucrania en Suiza es un acto poco prometedor y no dará solución al conflicto, dijo el portavoz del...

En este sentido, Peskov calificó de "absurda" la idea de tratar el tema de Ucrania sin la participación de Rusia.Respecto al anuncio de la agencia Bloomberg de que Arabia Saudí también podría acoger este otoño boreal un foro sobre Ucrania, pero con invitación de Rusia, el portavoz dijo que no hay tales planes por ahora.Suiza anunció la intención de celebrar una conferencia de paz sobre Ucrania los días 15 y 16 de junio cerca de la ciudad de Lucerna. A la reunión fueron invitados representantes de unos 160 países. Sin embargo, Rusia no recibió invitación alguna.El presidente Luiz Inacio Lula da Silva decidió no participar en la cumbre, tampoco el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa. Kiev no oculta que intentará imponer al resto del mundo su llamada 'fórmula de paz'.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial en Ucrania. Moscú en repetidas ocasiones se declaró dispuesto a reanudar el proceso negociador con Kiev, pero lo condicionó a la cancelación del decreto ucraniano que prohíbe retomar las negociaciones con Rusia.

