La "corte de Zelenski" se ve tambaleada por la "sed de poder" de su principal asesor

La "corte de Zelenski" se ve tambaleada por la "sed de poder" de su principal asesor

Los interlocutores del periódico británico describen a Yermak como "el jefe de Estado de facto" y "vicepresidente". Los diplomáticos, citados por el medio, afirman que el jefe de la oficina tiene el control exclusivo del acceso a Zelenski y narran que los embajadores de los países del Grupo de los Siete tienen que reunirse con él en lugar de con Zelenski.Yermak, de 52 años, es un antiguo productor de cine al que Zelenski —actor reconvertido en político— incorporó al Gobierno en 2019.Tucker, que anteriormente trabajó como responsable de la campaña de Amnistía Internacional sobre Ucrania, afirmó haber entrevistado a "fuentes gubernamentales, militares, policiales y diplomáticas de alto nivel", y describió el comportamiento de Yermak como "sed de poder".Diversas fuentes sugieren que Yermak, a causa de su "sed de poder", está detrás de las dimisiones del antiguo jefe de las FFAA ucranianas, Valeri Zaluzhni, y del vice primer ministro, Olexandr Kubrakov, que actuaron con demasiada independencia, puesto que Zelenski prefiere "recurrir cada vez más a un puñado de aduladores", señala el periódico.En total, en los últimos años, más de una decena de cargos importantes abandonaron el equipo de Zelenski, entre ellos:Otras figuras políticas significativas que han abandonado el bando de Zelenski en 2019-2024 son el primer asistente del presidente Serguéi Shefír, el jefe adjunto de la oficina presidencial Kirilo Timoshenko, el presidente del Servicio de Seguridad de Ucrania Iván Bakánov, el portavoz de la Rada Suprema (Parlamento ucraniano) Dmitro Razumkov, el primer jefe de la oficina presidencial Andrí Bohdan, el primer ministro de Ucrania Olexi Honcharuk, el fiscal general Ruslán Riaboshapka y el secretario del Consejo Nacional de Seguridad de Ucrania Olexandr Daniliuk.Desde Rusia declararon que la legitimidad de Volodímir Zelenski ha llegado a su fin. Según la ley vigente ucraniana, el 20 de mayo fue el último día del mandato de Zelenski como presidente electo de Ucrania. Los comicios en Ucrania debían celebrarse el 31 de marzo de 2024. Teniendo en cuenta que los comicios no se celebraron, Zelenski no puede cumplir su mandato. Esto significa no solo su ilegitimidad, sino de toda la vertical del poder presidencial.De acuerdo con el presidente ruso, Vladímir Putin, las "únicas autoridades legítimas" en Ucrania son el Parlamento y su presidente. En palabras del jefe de la Cámara Baja del Parlamento ruso, Viacheslav Volodin, Zelenski "usurpó el poder" y convirtió a los ucranianos "en rehenes".

