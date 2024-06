https://latamnews.lat/20240611/el-primer-laboratorio-legal-de-coca-en-colombia-esta-a-punto-de-desaparecer--1155371275.html

El primer laboratorio legal de coca en Colombia está a punto de desaparecer

Según publica el diario español El País, hace tres años, indígenas del departamento colombiano del Cauca decidieron aliarse con capitales canadienses para crear un laboratorio de coca legal, el cual no produciría cocaína, sino que eliminaría algunos componentes de las hojas de coca y permitiría el uso de la planta ancestral en la producción de fertilizantes, perfumes y bebidas alcohólicas.La mayor apuesta del que es considerado el primer laboratorio legal de la hoja de coca, era que el Gobierno nacional de Colombia comprara toneladas del fertilizante llamado Ancestral, fabricado en esas instalaciones como parte de las políticas de sustitución de cultivos ilícitos. Sin embargo, a tres años de distancia, el plan y la apuesta de los indígenas y sus inversionistas canadienses no ha salido como esperaba, pues a la fecha el Ejecutivo encabezado por el presidente Gustavo Petro no ha adquirido ni un saco del fertilizante, por lo que los productores amenazan con dejar de fabricarlo hasta contar con apoyo estatal.Piñacué acusa que la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, valora el proyecto y los apoya, pero que hay funcionarios intermedios de Fiduagraria (una sociedad fiduciaria de desarrollo agropecuario, filial del Banco Agrario de Colombia) que presuntamente desobedecen sus órdenes, y que por eso el fertilizante no recibe los subsidios del Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios."Nos han excluido. ¿Por qué? ¿Será que son clasistas, machistas?", remarca el líder del proyecto.El líder indígena explica al diario español que la mayor apuesta del laboratorio de coca es la venta del fertilizante Ancestral, pues los otros productos fabricados ahí, como los extractos y esencias para bebidas y perfumes, no compensan la inversión, debido a que son volúmenes menores, destinados a un mercado internacional en el que apenas están ingresando.El proyecto sufrió un golpe importante luego de que el diario colombiano El Espectador publicó en febrero pasado una investigación en la que denunció la falta de control estatal en los procesos del laboratorio y señaló que no hay garantías de que los alcaloides sean eliminados, situación que generó dudas en el gobierno, que sigue analizando la inversión.

