Petro advierte sobre un aislamiento de Colombia si se incumple el acuerdo de paz

BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó el 14 de mayo que si el Estado no cumple el acuerdo de paz firmado en 2016 con la hoy... 14.05.2024, Sputnik Mundo

"Mis preguntas tienen que ver ahora sobre dos grandes capítulos: incumplimos el acuerdo de paz y le decimos al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y, al mismo tiempo, incumplimos las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y decimos en Costa Rica que nos salimos del Sistema Interamericano. Entonces, nos aislamos del mundo o nos comprometemos con el mundo", afirmó el mandatario durante la posesión de la nueva magistrada del Consejo Superior de la Judicatura. El presidente hizo un llamado al Estado para comprometerse con los organismos internacionales. "Creo que debemos comprometernos con el mundo, a Colombia le va mejor, incluso si cumplimos lo que consideramos extranjero, que no es sino el sistema al que nos comprometimos como parte de la humanidad", aseguró. Petro recordó que Colombia hizo una "declaración unilateral de Estado" ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el acuerdo de paz suscrito en 2016 con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). El mandatario también dijo que Colombia es el único "estado en el mundo" que no cumple con las "declaraciones unilaterales" y que está muy acostumbrado a "destacar las sentencias de las cortes" de justicia internacionales. Petro se refirió a la falta de cumplimiento de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), específicamente en lo que respecta a los derechos políticos de la ciudadanía. Según el presidente, Colombia está incumpliendo claramente los mandatos de esta instancia internacional, lo que pone en tela de juicio el compromiso del país con el respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho. En este contexto, Petro planteó la necesidad de una reforma urgente, especialmente en lo que concierne a la Procuraduría, institución que, según sus palabras, está "privando a los ciudadanos de sus derechos políticos". Esta situación, advirtió, no solo afecta la credibilidad de Colombia en el ámbito internacional, sino que también podría tener consecuencias graves, incluido un aumento de la violencia y el conflicto en el país.

