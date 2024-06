https://latamnews.lat/20240607/el-mundo-no-teme-a-rusia-occidente-ha-creado-esa-propaganda-1155322453.html

"El mundo no teme a Rusia: Occidente ha creado esa propaganda"

07.06.2024

En el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF), este medio dialogó con el experto la importancia de esta plataforma, las relaciones ruso-estadounidenses y las crecientes tensiones geopolíticas. Cuando se le cuestionó sobre si podía establecer paralelismos entre el SPIEF y el Foro Económico Mundial de Davos, dijo que la comparación era inapropiada, ya que la ideología de Davos proviene del ateísmo, el materialismo y los principios corrosivos y decadentes que destruyen la identidad individual y cultural. Nadie se deja llevar por el alarmismo de OccidenteAunque Occidente cultiva el miedo, nadie en el mundo considera a Rusia una "amenaza", expuso el veterano de la guerra psicológica. "El mundo no está en peligro [por Moscú]", reiteró. "El mundo no está amenazado por Rusia. El mundo no teme a Rusia. Esa es la realidad. Occidente ha creado esta propaganda, en particular Estados Unidos, y más concretamente la izquierda demócrata de izquierdas LGBT*, el epicentro republicano de un solo partido en Washington, están inventando esta fuente de mentiras sobre Rusia y las difunden para envenenar las mentes de la gente en Europa. Y creo que solo [ese continente] es susceptible de ello. Ni África ni Asia beben de esa fuente de mentiras y muerte", indicó Bennett.Según el experto, el Gobierno estadounidense impulsa su "alarmada agenda de izquierda globalista" sin ningún sentido de moderación, autorreflexión o inteligencia profesional, mientras que Moscú se mantiene firme y advierte que la conducta de Occidente podría conducir a la guerra.Llamar la atención de EEUU y aliadosSegún Bennett, el presidente ruso Vladímir Putin tiene razón al sugerir que Rusia podría suministrar armas a países hostiles a EEUU en respuesta al envío de armas de largo alcance a Ucrania como medida de interés respuesta asimétrica a la escalada de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Ucrania."Esa es una posición estratégica muy inteligente, en primer lugar", apuntó el veterano de la guerra psicológica de EEUU.Bennett enfatizó que Rusia está dando esta señal no porque quiera, sino porque se ve obligada a hacerlo debido a Washington y compañía."Creo que es una buena manera de llamar la atención de Occidente", consideró Bennett, comparando la acción de Putin con la del líder soviético Nikita Khruschev cuando Washington intentó desplegar sus misiles balísticos de mediano alcance con armas nucleares en Turquía. La crisis de los misiles cubanos de 1962 se convirtió en una llamada de atención para la administración de John F. Kennedy e hizo que Estados Unidos retrocediera en el despliegue de misiles."Veremos si Occidente ha aprendido la lección", concluyó el experto estadounidense.*Organización extremista prohibida en Rusia

