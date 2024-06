https://latamnews.lat/20240601/la-otan-esta-coqueteando-con-la-guerra-y-la-extincion-1154419898.html

"La OTAN está coqueteando con la guerra y la extinción"

"La OTAN está coqueteando con la guerra y la extinción"

Estados Unidos ha abierto la puerta para que su armamento sea utilizado en ataques dentro de territorio ruso, un paso más para pensar que la Organización del...

La narrativa bélica de Occidente lleva tiempo en constante ascenso en torno al conflicto ucraniano, pero ahora son las decisiones tomadas las que dejan ver que Europa se acerca cada vez más a un conflicto de grandes dimensiones para el que la OTAN podría no estar preparada. Según él, los pasos que ha seguido la Alianza atlántica sobre la crisis solo han conducido a una escalada del bloque en contra de Rusia. Más ahora que "Francia está enviando 'oficialmente' tropas a Ucrania" y que algunos países de la OTAN están exigiendo ataques profundos dentro de suelo ruso."Asustar a los rusos para que retrocedan atacando territorio ruso o enviando soldados franceses no funcionará, ya que los rusos ya han valorado esa realidad y siguen adelante (...) en Ucrania", observa Bryen. El experto también sostiene que los líderes otanistas temen el colapso de Ucrania. Por ello, dice, recurren a medidas como insertar soldados de la OTAN, en un número relativamente pequeño, pero "esa no es una solución". Sobre la solución al conflicto entre Kiev y Moscú, Bryen afirma que la Alianza atlántica no quiere negociar con Rusia por motivos políticos, principalmente por la cerrazón del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien teme llegar a las próximas elecciones habiendo perdido Afganistán y Ucrania, señala. "Cualquier acuerdo con los rusos hoy significaría grandes concesiones, no sólo en territorio, sino sobre el futuro de Ucrania", agrega. "El resultado probable de todo esto es que el conflicto en Ucrania continuará. La OTAN sufrirá aún más pérdidas, incluyendo soldados de la OTAN. Los planes entre bastidores para utilizar el poder aéreo o las fuerzas terrestres de la OTAN son poco probables, dadas las terribles consecuencias para Europa", concluye.

