Posible uso de armas de EEUU dentro de Rusia: "Biden ha cruzado una línea roja que él mismo trazó"

Posible uso de armas de EEUU dentro de Rusia: "Biden ha cruzado una línea roja que él mismo trazó"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dado su aval a Kiev para que las tropas ucranianas realicen "ataques limitados dentro de Rusia" con armas de fabricación estadounidense, algo que podría ser interpretado como "un nuevo capítulo" del conflicto en Ucrania, indica el reporte. Además, un alto funcionario estadounidense comentó al medio que "esta es una nueva realidad" y "tal vez una nueva era" para el conflicto en Ucrania. Otro de los aspectos que resalta The New York Times es que los ataques ucranianos con equipos estadounidenses podrían comenzar "en cuestión de horas o días". "Aunque la Casa Blanca ha calificado esta decisión de estrecha, permitiendo a los ucranianos atacar preventivamente si ven pruebas de preparativos para un ataque, o en respuesta a un bombardeo ruso cerca de Járkov, las implicaciones son claramente mucho más amplias", advierte el periódico.El medio también recuerda que Biden se ha negado —desde que inició la crisis en Europa del Este— a permitir que las Fuerzas Armadas de Ucrania utilicen armas de fabricación estadounidense fuera de las fronteras ucranianas, sin importar la provocación que reciban. El mandatario incluso llegó a decir hace algunos meses que una decisión de este calado podría desatar la "Tercera Guerra Mundial".Luego de que el medio Politico informara el pasado 30 de mayo sobre la posibilidad de que la Administración Biden permitiera "en secreto" a Ucrania utilizar armamento estadounidense para "atacar dentro de Rusia", la prensa occidental comenzó a difundir presuntas versiones oficiales del Gobierno norteamericano."El presidente [Joe Biden] ha ordenado recientemente a su equipo que se asegure de que Ucrania puede utilizar las armas suministradas por Estados Unidos con fines de contrafuego en la región de Járkov, de modo que Ucrania pueda contraatacar a las fuerzas rusas que les atacan o se preparan para atacarles", dijo un alto funcionario norteamericano, según medios como CNN, NBC, The New York Times y Reuters. Y prosigue la misma fuente: "Nuestra política con respecto a la prohibición del uso de ATACMS o ataques de largo alcance dentro de Rusia no ha cambiado". Sin embargo, hasta este 31 de mayo, ni el Pentágono ni la Casa Blanca han confirmado en sus canales oficiales su postura en torno a este tema. ¿Qué dicen desde Rusia?Un permiso de Washington a Kiev para lanzar ataques en territorio ruso no afectará al curso de la operación militar especial de Moscú en Ucrania, pero aparecerán amenazas para Estados Unidos, declaró el jefe del Comité de Defensa de la Duma (Cámara Baja del Parlamento ruso), Andréi Kartapólov. Previamente, el presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que los representantes de los países de la OTAN han de saber "con qué están jugando" cuando hablan de planes para permitir a Kiev atacar "objetivos legítimos" en el interior del territorio ruso con sistemas de misiles occidentales.

