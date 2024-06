https://latamnews.lat/20240606/argentina-esta-pagando-un-precio-alto-por-milei-asegura-ex-vicepresidenta-uruguaya-1155267405.html

Argentina está pagando un "precio alto" por Milei, asegura exvicepresidenta uruguaya

MONTEVIDEO (Sputnik) — Los ciudadanos argentinos están enfrentando un "precio muy alto" por haber votado al presidente Javier Milei, dijo a Sputnik Lucía... 06.06.2024, Sputnik Mundo

Topolansky, una exguerrillera que fue la primera mujer vicepresidenta de Uruguay (2017-2020) y que ingresó en 1967 al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, donde conoció a su actual esposo y expresidente José Mujica (2010-2015), se refirió a la elección de Javier Milei y sus consecuencias.Topolansky observó que existe un "peligro" en Argentina ante el "desprecio que hay por el parlamento". "El parlamento de cualquier país del mundo es la expresión más directa de la democracia, porque allí están sentados quienes el pueblo eligió en forma directa. Además, Argentina es un país federal y este Gobierno se da la paradoja de que no tiene ni legisladores para obtener mayorías propias en las dos cámaras y entonces insulta al parlamento y no tiene gobernadores de su palo, algunos le colaboran, lo que tiene es el Poder Ejecutivo que obtuvo en el ballotage, entonces la Argentina quedó en una situación bastante trabada", agregó. En esta situación, se necesitaría mucha "cintura política" para salir adelante, pero en este momento hay una cantidad de "daños gratuitos" que se desconoce en qué van a desembocar, reflexionó. Milei llegó al poder con promesas de recortar gastos al interior del Gobierno. Recientemente el presidente advirtió a los diputados que debaten un nuevo sistema de jubilación y cambios en los presupuestos universitarios, que cualquier decisión que "atente contra el equilibrio fiscal" será "vetada" por el Gobierno.Evo Morales y Luis Arce deben unirse en la diversidadEl expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019) y el mandatario Luis Arce deben unirse en la diversidad, en medio de la división que afecta a la izquierda de ese país, dijo Topolansky.El Movimiento al Socialismo (MAS), el mayor partido de izquierda de Bolivia, afronta una pugna entre "evistas", leales al expresidente Morales, y "arcistas" que apoyan a Arce, con miras a las elecciones generales de 2025.La exvicepresidenta uruguaya explicó que la "unidad en la diversidad" supone "conversar, trabajar y negociar", por lo que es necesario "dejar cosas por el camino".La Irrupción de Ecuador en embajada de México es un "atropello"La exvicepresidenta también se refirió al ingreso de las fuerzas de Ecuador en la embajada de México con el objetivo de arrestar al líder opositor Jorge Glas y opinó que es un "atropello”.El 5 de abril, la policía ecuatoriana ingresó a la embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente quien se encontraba allí tras solicitar asilo.Merkel pudo haber evitado el conflicto en UcraniaDe igual forma, Topolansky consideró que la Unión Europea (UE) no habría entrado en el conflicto en Ucrania si la excanciller alemana Angela Merkel hubiera estado activa políticamente.Algunos líderes han acusado a Merkel por buscar relaciones comerciales con Rusia.

