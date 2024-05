https://latamnews.lat/20240504/el-presidente-luis-arce-inauguro-un-congreso-del-mas-que-quitaria-liderazgo-a-evo-morales-1150227200.html

El presidente Luis Arce inauguró un Congreso del MAS que quitaría liderazgo a Evo Morales

El presidente Luis Arce inauguró un Congreso del MAS que quitaría liderazgo a Evo Morales

Sputnik Mundo

El mandatario boliviano, acompañado de dirigentes de las organizaciones del Pacto de Unidad, estuvo en la apertura del encuentro del Movimiento Al Socialismo... 04.05.2024, Sputnik Mundo

2024-05-04T03:02+0000

2024-05-04T03:02+0000

2024-05-04T03:09+0000

américa latina

evo morales

luis arce

movimiento al socialismo (mas)

david choquehuanca

política

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/05/04/1150226705_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_082d1b6fdf113408d4b31c6fe48d093c.jpg

El presidente Luis Arce inauguró un multitudinario Congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la ciudad de El Alto, que hasta este domingo 5 de mayo debatirá para elegir a las nuevas autoridades del partido gobernante. El expresidente Evo Morales, actual presidente del movimiento, denunció que la justicia está parcializada con el Gobierno nacional para avalar la legalidad de este encuentro. Junto con sus seguidores, analizan medidas de protesta.En 2025 se realizarán las elecciones generales en Bolivia para elegir presidente y legisladores de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En octubre del año pasado, Morales (2006-2019) organizó el X Congreso del MAS en la población de Lauca Ñ, en el trópico de Cochabamba (centro). Fue reelecto como presidente del partido y fue designado por las bases presentes como candidato orgánico para un nuevo mandato.Pero el Tribunal Supremo Electoral (TSE) invalidó este congreso, porque Morales no habría invitado a parte de la dirigencia del MAS que sigue a Arce. Desde entonces, la cohesión interna del partido no deja de desvanecerse.Este 3 de mayo, la ciudad de El Alto amaneció con la llegada incesante de militantes del MAS provenientes de todo el país. El Gobierno nacional esperaba que vinieran un millón de personas para avalar el nuevo rumbo que Arce pretende dar al partido."El pueblo es sabio, el pueblo sabe que este instrumento político no puede quedar en manos de una persona, sino de todo el pueblo boliviano organizado en sus organizaciones sociales", dijo Arce, enfundado en un poncho rojo, a la multitud que ocupó varias cuadras de la avenida Juan Pablo II.El enfrentamiento interno del MAS también perjudica la gestión presidencial, ya que en la asamblea los legisladores de Arce y los de Morales no logran ponerse de acuerdo para sancionar varias normativas. Por este motivo están frenados créditos por 640 millones de dólares, según el Gobierno, destinados a la realización de obras públicas."Gobernarnos entre nosotros"En el escenario, junto a decenas de dirigentes de las organizaciones sociales del Pacto de Unidad también estaba el vicepresidente David Choquehuanca: "Debemos construir el Estado Plurinacional con pensamiento propio. Solo así nos vamos a gobernar entre nosotros. La lucha no es entre nosotros: es contra el racismo, el individualismo, el colonialismo, el imperialismo, el capitalismo, la división, el robo y la calumnia", afirmó.El vicepresidente recordó que el MAS se fundó en 1995 "frente al engaño de los partidos tradicionales, para gobernarnos entre nosotros y para luchar contra el individualismo, el miedo, la violencia, el robo y la flojera".Este "Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos", como se define al MAS, fue creado "para luchar contra la dedocracia, la partidocracia, contra el culto a la personalidad, contra el colonialismo y la imposición", dijo Choquehuanca."Necesitamos líderes apegados a la verdad, líderes honestos que produzcan respeto y sientan el dolor del otro. Necesitamos líderes que respeten las decisiones de las bases, que amen a su pueblo y no a la silla", se explayó.Organizaciones fundadorasSegún el Gobierno nacional, el Congreso del MAS se realiza por pedido de las organizaciones campesinas indígenas del Pacto de Unidad: la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia "Bartolina Sisa" (CNMCIOB-BS), la Confederación Sindicalista de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (CSCIOB), la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ).Justo Molina, presidente de la CIDOB, dijo a Sputnik que estas organizaciones "son fundadoras del Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, para la dignidad de los 36 pueblos indígenas. Estamos aquí acompañados de nuestros fundadores para refundar el MAS".Varios líderes sociales remarcaron que Morales fue invitado a participar del congreso de El Alto, pero optó por no acercarse.Palabra de EvoEl expresidente Morales dio su parecer en la Radio Kausachun Coca, del trópico de Cochabamba, y en su cuenta de Twitter. Allí, advirtió que el trabajo conjunto del Gobierno nacional y la justicia para dejar a Morales afuera del MAS apunta a la instauración de un "régimen autoritario"."La situación que atraviesa nuestra querida Bolivia es crítica. Un grupo de personas, aprovechándose de la confianza que les diera el pueblo, pretenden convertir a nuestra democracia en un régimen autoritario", escribió en sus redes sociales.Una de las medidas de presión que podrían asumir los seguidores de Morales consistiría en bloquear carreteras, como ya lo hicieron durante tres semanas en febrero pasado en protesta contra la prórroga en el mandato de los magistrados de los máximos tribunales, entre ellos los del TSE.

https://latamnews.lat/20240503/banco-central-de-bolivia-preve-compra-de-10-toneladas-de-oro-para-fortalecer-sus-reservas-1150217673.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sebastián Ochoa https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

evo morales, luis arce, movimiento al socialismo (mas), david choquehuanca, política, 💬 opinión y análisis