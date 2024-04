https://latamnews.lat/20240426/con-361-dolares-al-mes-bolivia-se-situa-entre-los-paises-con-mas-alto-sueldo-minimo-en-la-region-1150022602.html

Con 361 dólares al mes, Bolivia se sitúa entre los países con más alto sueldo mínimo en la región

El anuncio del presidente Luis Arce de un aumento del 5,85% para los salarios mínimos y de un 3% para el básico generó repercusiones sobre todo en el plano empresarial, que advirtió sobre el comienzo de "una grave crisis" si el sueldo más bajo se fija en 2.500 pesos bolivianos, unos 361 dólares al mes. El gobierno de Arce y la Central Obrera Boliviana (COB) coincidieron en que esta suba será beneficiosa para la economía nacional.Los empresarios, en cambio, pedían que el incremento fuera del 2,12%, equivalente a la tasa de inflación de 2023. En este sentido, evaluaron que los números definidos por Arce y los obreros "no guardan relación con la productividad ni con las perspectivas de crecimiento para la gestión 2024", según un comunicado de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CPEB)."Lamentamos que una vez más, como sucedió en los últimos años, se haya excluido al sector privado del análisis de los efectos que puede tener un incremento salarial desproporcionado sobre los costos que asumen las empresas", agregó la CPEB.En diálogo con Sputnik, el analista económico Martín Moreira consideró que el planteo de los empresarios no es acertado."Veremos un poco la historia para recordar lo que ha pasado. En todos los años ha habido inflación, pero no siempre ha habido aumento de salario. Entonces no podemos decir que el aumento de salarios ha causado inflación. En 2023 hemos tenido un 2,12% de inflación, la más baja de la región", observó.Moreira remarcó que los aumentos de salarios tampoco causaron decrecimiento en el país, ya que "hemos tenido un crecimiento constante: del 6,1% en 2021, del 3,5% en 2022, y del 3% en 2023. La proyección para 2024 es del 3,7%".En este sentido, subrayó que la política salarial del presidente Arce no afectó a la cantidad de empresas en operaciones: "En 2023 se crearon 17.000 nuevas empresas", informó el analista.También desmintió que los aumentos salariales generen desempleo, que se ubica en el 3,6%, "el menor índice de la región", afirmó."A final de cuentas, creo que el aumento salarial provoca que crezca la demanda en el mercado interno, que los trabajadores tengan estímulo para seguir trabajando con mayor ahínco para que se sigan produciendo bienes privados y públicos", evaluó Moreira.Y sostuvo: "Creo que es una medida adecuada, que tiene impacto directo en el poder adquisitivo de obreros y trabajadores de Bolivia".Aumento retroactivoSe prevé que Arce firme el decreto del aumento salarial el próximo 1 de Mayo, Día Internacional de las y los Trabajadores. Tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024.Arce valoró la capacidad negociadora de los líderes obreros: "Felicitamos y saludamos esa madurez que han mostrado la COB y sus dirigentes al comprender una realidad económica y social que tenemos, al compartir con nosotros sus criterios e ideas".El secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi dijo: "Llamamos a la reflexión a los empresarios. No estamos en contra de ellos, porque hay buenos empresarios. Las medidas que se han aplicado a través de reuniones con el ministerio de Economía y Finanzas Públicas bajo la instrucción de nuestro presidente han sido productivas".Por su parte, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) pidió al gobierno que el porcentaje de aumento se pague a través de una billetera móvil con productos hechos en Bolivia.De lo contrario, "se castigará severamente la productividad y competitividad de la producción industrial nacional, se impulsarán las importaciones, se incrementará el contrabando, aumentará la escasez de divisas y se fomentará una escalada de precios en los mercados nacionales", indicó esta institución en un comunicado.Incremento productivo y salarialEn 2006, cuando asumió la presidencia Evo Morales, el salario mínimo era de apenas 500 pesos bolivianos, 72,5 dólares. En 18 años se registró un crecimiento notable: "En 2023 era de Bs. 2.372 (el sueldo más bajo), ahora es de Bs. 2.500. Ha habido un incremento exponencial, pero porque el aparato productivo ha crecido. En 2005, nuestro Producto Interno Bruto (PIB) era de 9.000 millones de dólares, ahora es de 44.000 millones de dólares", comentó el economista.Moreira remarcó que en este periodo "hubo repartición de la riqueza. Pero si hubiera un Estado neoliberal esto no habría pasado. Al contrario, se habría deprimido el salario mínimo porque es lo que hacen los neoliberales".Con el aumento anunciado, Bolivia quedaría en el puesto cuatro de mayores salarios mínimos en la región."Primero está Uruguay, con un salario mínimo de 570 dólares. Pero en 2023 tuvo una inflación del 5,11%. Esto quiere decir que nuestro poder adquisitivo es mayor, pese a tener una menor ganancia que Uruguay o cualquier país encima de nosotros, porque el Estado cuida los precios de la canasta familiar, asimismo se subsidian los hidrocarburos y los servicios de agua, electricidad, el maíz y el trigo", enumeró el analista.

