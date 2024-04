https://latamnews.lat/20240421/el-contrato-fijo-y-por-horas-una-modalidad-inedita-va-a-referendo-en-ecuador-1149909462.html

El contrato fijo y por horas, una modalidad inédita va a referendo en Ecuador

américa latina

ecuador

El tema de la nueva modalidad de contratación está contenido en la pregunta "E" de la boleta que tendrán que marcar los más de 13 millones de votantes y que se corresponde con un referendo, debido a que la Constitución deberá ser modificada para que pueda darse este tipo de contratación laboral, inédito en el país desde 2008 en el sector público. Aunque el texto de la pregunta indica que esto se realizará "sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores", existe desconfianza por las limitantes que ofrece para las garantías laborales y derechos, entre estos el salario por hora, las vacaciones y la seguridad social. En caso de aprobarse esta iniciativa, el Gobierno asegura que permitirá generar empleos para el 70% de la población económicamente activa que permanece sin un empleo en el país. Ello requerirá un cambio del artículo 327 de la Constitución por un texto donde se prohíbe la precarización del empleo, así como la intermediación laboral y la llamada "tercerización" o la utilización de terceros para la contratación laboral. En este caso también deberá ser sustituido el artículo 14 del Código del Trabajo y se añade que los Acuerdos Ministeriales que regularán esta práctica se emitirán en un plazo de 30 días. La consulta popular El economista Hidalgo opina que más allá de la discusión sobre las cifras de los nuevos empleos o las recientes desvinculaciones, el Ecuador "está atravesando un problema sumamente serio, con una combinación de una crisis económica y de seguridad", por lo que cree que la aprobación de la propuesta del Gobierno podría ayudar a crear nuevos puestos de trabajo. En su opinión, si se da paso a esa reforma no habrá una precarización del empleo, sino que podría generar más plazas sobre todo entre los jóvenes. "No tener empleo es la peor precarización laboral que existe en el Ecuador", añadió. Por su parte, el líder del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), José Villavicencio, presentó en febrero un recurso de amicus curiae ante la Corte Constitucional contra la iniciativa por considerar que busca crear puestos con mano de obra barata, explotación y precarización laboral. La abogada laboral Vanessa Velázquez señaló a Sputnik que la pregunta debería ser "explicada de mejor forma", enfatizando en que solo se puede dar en el caso de las nuevas contrataciones y que esto no viola los derechos de los trabajadores, sino que permite una flexibilización laboral o "flexi-seguridad", como se conoce a nivel internacional. "Somos unos de los pocos países en el mundo donde este tipo de figura no funciona y la contratación por horas, la tercerización y la intermediación no son formas de precarización. En Ecuador fueron mal usadas, abusadas, pero conviene que un empleador que inclusive está naciendo con un emprendimiento tenga formas de contratar sin tener necesariamente que pagar un despido", aseveró. Situación del empleo Carolina Mogro, de 38 años, perdió su trabajo en 2020, tras desatarse la pandemia por coronavirus, y su nombre es uno de los más de 5 millones de ecuatorianos que integran en 2024 la Población Económicamente Activa (PEA) de Ecuador y están en desempleo, o subempleo, o con empleo no remunerado u otro empleo no pleno. Después de 4 años de intentar acceder a un empleo formal sin lograrlo, Mogro desconfía del anuncio reciente del presidente Daniel Noboa sobre la creación de 63.000 puestos tras la aprobación de la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, vigente desde diciembre pasado. Las declaraciones de Noboa generaron polémica, porque poco antes el ministerio de Trabajo informó que 83.315 trabajadores perdieron su puesto entre enero y febrero de 2024, periodo en el que se habrían creado los nuevos empleos. "La verdad, estos datos no guardan relación con las cifras del IESS [Instituto Ecuatoriano del Seguro Social], ni tampoco con las del INEC [Instituto Nacional de Estadísticas y Censos]", por lo que Velázquez considera que "no es que estén teniendo tanto éxito estos incentivos tributarios [de esta ley]". En febrero de este año el INEC registró una tasa de desempleo del 3,9%, mientras el empleo adecuado se ubicó en el 34,7% y el subempleo en el 20,4%. La ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, aseguró que el Gobierno cumplió con la elaboración de políticas para respaldar el empleo joven, sin embargo, admitió que los empleos generados corresponden al sector privado y no al público. Las nuevas plazas se concentran en los sectores de agricultura, servicios administrativos, comercio, industrias manufactureras, entre otros. Guayas y Pichincha concentran el mayor número de contrataciones juveniles (en promedio 19.600 jóvenes). Carolina Mogro, sin embargo, no cree que la pregunta del referendo sea la solución al problema del desempleo en Ecuador, pues considera que los empleadores podrán explotar más a los trabajadores. Para Velásquez, máster en derecho laboral y seguridad social, el sector público no ha generado empleo por la falta de liquidez y su consecuente retraso en el pago de los trabajadores. "Lo que se ha generado en este 2024 es que muchos trabajadores nos han consultado porque no les pagan a tiempo los salarios y no es un desfase de dos o tres días, sino de 15 días, de un mes de retraso. A muchos, por ejemplo, no les han pagado todavía el décimo tercero de diciembre", anotó. Indicó que desde Laborlex, su Despacho de Abogados, expertos en materia laboral, ha tenido más solicitudes de servicios por parte de los empleadores, quienes buscan acordar con los trabajadores porque no hay liquidez para pagarles y no habría una intención de despedirlos. Más de 13 millones de ecuatorianos, tanto dentro como fuera del país, están habilitados para votar en un referendo y consulta popular sobre 11 preguntas sobre distintos temas, en las que predominan asuntos relacionados a la seguridad, como la misión de las Fuerzas Armadas como complemento a la labor de la Policía, el incremento de las penas para varios delitos, la extradición de nacionales implicados en delitos delincuenciales y el arbitraje internacional para la solución de conflictos.

