"Nunca traicionaremos al pueblo": Luis Arce pide a los trabajadores mantener el rumbo económico

02.05.2024

Arce y parte de su gabinete lideraron los actos por el 1º de mayo en la ciudad de Cochabamba, en el centro del país. Junto a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) pidió a la población ayudarlo a mantener el rumbo económico, enfocado en beneficiar a las y los trabajadores. Asimismo, rechazó el accionar de fuerzas externas e internas que pretenden desestabilizar el proceso iniciado en 2006.Miles de trabajadores se reunieron en la plaza San Sebastián, en el centro cochabambino. Arce, junto con el vicepresidente David Choquehuanca y el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, lideraron la columna que avanzó por la avenida Ayacucho, para dar una vuelta por la avenida Heroínas y así terminar en la plaza 14 de septiembre. El presidente recibió apoyo de las y los presentes, quienes en reiteradas ocasiones corearon: "Lucho no está solo, carajo".El presidente se refería a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que desde hace meses está paralizada por conflictos internos en el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS). Además de la disminuida oposición, en ambas cámaras se generaron dos bloques entre legisladores que apoyan a Arce y otros leales al expresidente Evo Morales (2006-2019).Por este motivo no se pueden aceptar créditos internacionales para realizar varias obras, que también están paralizadas: "Este bloqueo no es al Gobierno, sino a la economía de la patria, del pueblo, al bolsillo de los bolivianos", dijo el presidente."Nosotros nunca traicionaremos al pueblo boliviano ni a la clase trabajadora. Nunca seremos títeres ni instrumento del imperialismo en el país. Nunca traicionaremos a ese pueblo que nos ha dado el voto y que tiene esperanzas en que tengamos un país industrializado y progresivo", agregó. En este sentido, Arce resaltó que "al accionar de la derecha tradicional, se ha sumado la nueva derecha que quiere desestabilizarnos, generar movilizaciones para cumplir las ambiciones de una persona, no de todo el pueblo. Quieren boicotear la economía, quieren pisotear a las verdaderas organizaciones y sus dirigentes para satisfacer su sed de poder"."Los trabajadores estamos apoyando las medidas de nuestro Gobierno nacional"La plaza principal de Cochabamba se llenó de trabajadores de sectores privado y fundamentalmente público, quienes desfilaron ante el presidente y le transmitieron su apoyo. Soportaron estoicamente los 30º C al sol de esta ciudad ubicada a 2.500 metros sobre el nivel del mar.Allí, un dirigente minero dijo a Sputnik: "Quiero enviar un saludo revolucionario a todos los trabajadores de Bolivia, América Latina y el mundo. Aquí estamos recordando a los mártires de Chicago", los ocho obreros condenados a la horca en esa ciudad de Estados Unidos por participar de las protestas de 1886, en reclamo de una jornada laboral de ocho horas."Los trabajadores estamos apoyando las medidas de nuestro Gobierno nacional", dijo el minero, quien optó por no dar su nombre.En este acto el presidente Luis Arce entregó a la COB el decreto que instaura un aumento del 5,85% en los sueldos mínimos, así como de un 3% para el básico.La señora Zenobia, del Sindicato de Mujeres Asalariadas de Bolivia, observó que el aumento decretado no alcanzará a las y los trabajadores que están en la informalidad, que representarían el 80%, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentado en 2023.Comentó que en el ámbito informal, los incrementos se deberán negociar personalmente con el empleador.Crecimiento notableCon el nuevo decreto, el salario mínimo queda establecido en 2.500 pesos bolivianos, unos 361 dólares. Cuando Morales asumió la presidencia, en 2006, era de apenas Bs. 500, unos 72 dólares. De esta manera Bolivia está entre los cuatro países con salarios mínimos más altos en Suramérica.En este aspecto, el presidente consideró en Cochabamba que el aumento es "en respuesta a una demanda histórica de todos los trabajadores para reconocer sus derechos adquiridos".Destacó que "con su fuerza, con sus propuestas, con su compromiso y amor por nuestra patria, seguiremos avanzando y construyendo una Bolivia soberana en lo político y en lo económico".La posición de la COBPara el secretario ejecutivo de la COB, el incremento salarial "refleja que hay crecimiento económico, cuando algunos en su momento intentaban sabotear nuestra economía".En un sector de la plaza 14 de Septiembre, un grupo de la oposición y de seguidores de Morales criticaron a Huarachi, por su rol en el golpe de 2019 (se sumó a las voces que pidieron la renuncia del entonces presidente) y por haber reconocido al Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020).Y agregó: "Todo tiene su espacio y respetamos, así como también exigimos el respeto a los trabajadores en este 1 de Mayo", dijo Huarachi a ese grupo. Comentó que próximamente se contará con "espacios de campaña" para debatir, de cara a las elecciones generales de 2025.

