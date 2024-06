https://latamnews.lat/20240605/venezuela-y-rusia-fortalecen-su-alianza-frente-a-las-sanciones-occidentales-1155263988.html

Venezuela y Rusia fortalecen su alianza frente a las sanciones occidentales

Venezuela y Rusia fortalecen su alianza frente a las sanciones occidentales

Sputnik Mundo

Moscú y Caracas, que demostraron una impresionante resistencia a las medidas coercitivas unilarales impuestas contra ambas naciones en materia económica... 05.06.2024, Sputnik Mundo

2024-06-05T20:40+0000

2024-06-05T20:40+0000

2024-06-05T20:40+0000

economía

josé félix rivas alvarado

wilmar castro soteldo

venezuela

moscú

caracas

conviasa

📈 mercados y finanzas

foro económico internacional de san petersburgo (spief)

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/06/05/1155264165_0:49:1280:769_1920x0_80_0_0_df66efbc755412f75c71826e61d29925.jpg

Así lo constataron los protagonistas de un diálogo empresarial entre Rusia y Venezuela celebrado en una nueva edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, que arrancó este 5 de junio en el gigante euroasiático. Estabilización de la economía venezolana y sus estategiasLa estrategia implementada por la nación latinoamericano le permitió al país "estabilizar" su economía, manifestó el vicepresidente Sectorial de Economía y ministro de Industrias y Producción Nacional, José Félix Rivas Alvarado, quien estimó en 642.000 millones de dólares las pérdidas de la economía del país por las sanciones occidentales. Por ejemplo, la inflación, que alcanzó un impactante nivel de un 9.500% en febrero de 2019, ahora ha rebajado a niveles similares a los de 2008, es decir, a los de "antes de la situación de bloqueo". En este contexto, el ministro de Agricultura de Venezuela, Wilmar Castro Soteldo, resaltó los éxitos en impulsar la producción alimentaria nacional, pues el país, no solo logró superar el desabastecimiento, que llegaba a un 12%, sino que está produciendo volúmenes suficientes como para exportar. Una dinámica que también se explica por la cooperación científica y tecnológica con Rusia, algo "fundamental", subrayó el ministro. Por su parte, el ministro de Turismo, Alí Padrón, sostuvo que la captación del turismo internacional es otro eje de la labor del Gobierno venezonalo para diversificar las fuentes de ingresos. De hecho, Rusia se ha convertido en uno de los princiapales mercados emisores, en particular, gracias a la conexión aérea directa entre Moscú y el Caribe a través de la aerolínea venezolana Conviasa, así como a la introducción en el país del sistema de pagos ruso MIR, indicó. Venezuela invita a inversores rusos Con tal de ir fortaleciendo la capacidad productiva nacional, Venezuela invita a la parte rusa a invertir en áreas como la petroquímica y textil, entre otros. En esta línea, el director gerente de la oficina en la capital rusa de la petrolera estatal venezolana PDVSA, Hoglys Martínez, enfatizó que Moscú y Caracas no son rivales, ni tampoco competidores, sino que se complementan uno al otro "con tecnología y conocimientos", tal y como ocurre en el caso de la cooperación en materia de hidrocarburos.

venezuela

moscú

caracas

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

josé félix rivas alvarado, wilmar castro soteldo, venezuela, moscú, caracas, conviasa, 📈 mercados y finanzas, foro económico internacional de san petersburgo (spief)