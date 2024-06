https://latamnews.lat/20240605/autoridad-electoral-estima-que-habra-recuento-en-60-de-casillas-en-comicios-de-mexico-1155231323.html

Autoridad electoral estima que habrá recuento en 60% de casillas en comicios de México

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Un recuento de votos se aplicará en más del 60% de las más de 170.000 casillas que se instalaron en las elecciones generales 2024...

Cada uno de los consejos electorales de los 300 distritos en que se divide todo el territorio mexicano establecerá cuáles son las casillas que se van a recuento de sufragios, donde existan "errores e inconsistencias en algunas actas de escrutinio", y las cifras registradas en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (Prep), detalló el alto funcionario de la autoridad electoral autónoma. El organismo sostiene que las fallas se resolverán en los cómputos que realicen los consejos electorales distritales de todo el país, 300 en total, que se llevarán a cabo el miércoles 5 de junio antes de aprobar el escrutinio final. Faz Mora indicó que el recuento de votos está previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Criterios del recuento El INE prevé el recuento que la ley obliga si la diferencia entre el primer y segundo lugar es menor al uno por ciento en una casilla, o menor al número de votos nulos en una urna, o por errores humanos en el llenado de actas.En esos casos el recuento debe hacerse "voto por voto" en unas 102.300 casillas, que representa el 68 por ciento de las más de 170.000 que se instalaron. "Es el famoso voto por voto, casilla por casilla que se convirtió en ley", después del conflicto poselectoral de las elecciones presidenciales de 2006, cuando el número de casillas en las que aplicó un recuento fue limitado. Sin embargo, Faz Mora descartó que las "inconsistencias" entre los registros oficiales y las actas sea una causal de fraude electoral. También descartó la denuncia de la coalición opositora que postuló a la presidencia a Xóchitl Gálvez, de que se trató de una "elección de Estado", denunciado presuntas violaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador a la "neutralidad" que la ley mexicana impone a todos los funcionarios públicos. "La narrativa del fraude, la narrativa de la elección de Estado son narrativas que no se corresponden con la realidad", subrayó el consejero federal del INE. Explicó que la estimación del recuento muestra la dimensión del escrutinio en los comicios en los que participaron más de 56 millones de los 97 millones de ciudadanos registrados. No obstante dijo que "no es una alerta", dado que en las elecciones presidenciales de 2018 fue recontado el 75% de casillas por alguna causal prevista en la ley para aplicar un recuento. Todos los partidos políticos tendrán todas las actas. "Si hay inconsistencias en esas actas, esas casillas se van a recontar", puntualizó. Admitió que pueden existir "errores humanos" y otras inconsistencias que se han difundido en redes sociales, pero afirmó que estos casos siempre suceden en comicios, principalmente por el cansancio de la ciudadanía que cuenta los votos. "Inconsistencias siempre hay y una de las más notorias es que no se haya hecho una adecuada transcripción de los resultados en el cartel que se colocó afuera (del centro de votación)", puntualizó. Con 95% de las actas registradas hasta la tarde del martes, la candidata oficialista Claudia Sheinbaum encabeza las elecciones presidenciales con 59,90% de sufragios (33,2 millones de votos), sobre el 27,90% que obtiene Gálvez (15,62 millones de votos). Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, obtiene 10,41% de sufragios (5,8 millones de votos). Los casi 56 millones de sufragios representan una participación del 60,9% de la ciudadanía convocada.

