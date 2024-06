https://latamnews.lat/20240604/buscando-repuntar-en-los-sondeos-biden-prepara-orden-ejecutiva-para-restringir-llegada-de-migrantes-1155201401.html

Buscando repuntar en los sondeos, Biden prepara orden ejecutiva para restringir llegada de migrantes

De acuerdo con un reporte del 'New York Times', el presidente de EEUU anunciaría la medida este próximo martes 4 de junio en un acto con alcaldes del estado de... 04.06.2024, Sputnik Mundo

Según el artículo, la orden ejecutiva, que había sido adelantada por el propio Biden el mes pasado durante una entrevista con la cadena hispana Univisión, permitiría al gobierno federal sellar la frontera con México todos los días luego de que cierto número de cruces ilegales sean rebasados.Este cambio de postura de Biden, quien había hecho campaña en el 2020 criticando duramente las políticas migratorias instauradas por el entonces presidente Trump, dan cuenta no solo del cambio de opinión del electorado estadounidense con respecto a este tema, que aparece en todas las encuestas como una de sus principales preocupaciones, sino del alarmante momento que atraviesa el mandatario en cuanto a intención de voto de cara a las elecciones de noviembre.De acuerdo a todos los sondeos, el candidato republicano, el ex presidente Donald Trump, aventaja a Biden en 5 de los 6 estados en disputa, conocidos como "swing states", y que en la práctica definen al ganador de los comicios presidenciales, de acuerdo al sistema de Colegio Electoral que rige en el país norteamericano.En los últimos meses, debido al apoyo de su gobierno a la operación militar de Israel en territorio palestino como respuesta del ataque de Hamás del pasado 7 de octubre, el presidente de EEUU ha venido perdiendo sostenidamente apoyo de parte de jóvenes, progresistas y árabes-americanos, bloques claves para los candidatos demócratas.Además, a causa del aumento de precios y el relantecimiento de la economía, otros grupos demográficos que históricamente se han inclinado por los demócratas, como los latinos, afro-americanos y la clase obrera, han comenzando a apoyar en mayores números la candidatura de Trump, quien busca regresar a la Casa Blanca.En sus mítines, Trump, quien ha prometido que llevará adelante una deportación masiva de migrantes ilegales en caso de llegar al poder, suele cuestionar duramente la política migratoria de Biden, argumentando que ha abierto indiscriminadamente las fronteras de EEUU y señalando que durante el mandato del demócrata se registró el mayor número de cruces ilegales en la historia.Según reportes periodísticos, el magnate y líder republicano fue de hecho quien logró convencer a los senadores de su partido de rechazar a comienzos de año el proyecto de ley impulsado por la Casa Blanca, tras haber logrado apoyo bipartidista en la Cámara de representantes, que incluía fondos de 14.000 millones de dólares para aumentar la seguridad en la frontera con México y acelerar los procesos de asilo, argumentando que la propuesta no era lo suficientemente dura.Según el NYT, la orden ejecutiva que ahora firmará Biden, resistida durante mucho tiempo por el gobierno demócrata aduciendo que el tema debía resolverse a través de la vía legislativa, permitiría a los agentes fronterizos impedir que los inmigrantes soliciten asilo y rechazarlos rápidamente una vez que los cruces de la frontera superen un determinado umbral. "A principios de este año, funcionarios del Gobierno debatieron la posibilidad de que Biden cerrara la frontera si se producía una media de 5.000 cruces en una semana o de 8.500 en un solo día, pero los participantes en las negociaciones advirtieron de que el umbral no estaba definido y podría cambiar", señala la nota.

