https://latamnews.lat/20240531/trump-apelara-el-veredicto-en-su-contra-por-sobornos-en-campana-electoral-1154382145.html

Trump apelará el veredicto en su contra por sobornos en campaña electoral

Trump apelará el veredicto en su contra por sobornos en campaña electoral

Sputnik Mundo

Donald Trump apelará su veredicto de culpabilidad, luego de que se convirtiera en el primer expresidente de Estados Unidos condenado por un delito durante su... 31.05.2024, Sputnik Mundo

2024-05-31T03:25+0000

2024-05-31T03:25+0000

2024-05-31T03:25+0000

internacional

donald trump

política

eeuu

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/03/1a/1149255982_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fe132861a29d204110fe0cbcef9f08de.jpg

El litigante comentó que su cliente seguirá con el proceso judicial normal pero, si en esas instancias no tiene éxito, apelará "tan pronto como podamos". Este 30 de mayo, un tribunal de Nueva York declaró culpable a Trump de 34 cargos relacionados con la falsificación de registros comerciales para pagar 130.000 dólares a la actriz del cine para adultos, Stormy Daniels, a cambio de su silencio para no afectar su campaña electoral de 2016.La sentencia final contra Trump será fijada el próximo 11 de julio, poco antes de la Convención Nacional Republicana en Milwaukee, donde el también empresario debe recibir la nominación formal de su partido para enfrentarse al presidente Joe Biden en las elecciones presidenciales de noviembre próximo.Donald Trump fue puesto en libertad sin fianza y sostiene que este caso en su contra estuvo "amañado", alegando que todo se trata de una supuesta persecución política orquestada por la Administración Biden para frustrar sus aspiraciones presidenciales. En un video difundido en sus redes sociales después del juicio, el republicano insistió en que la clase política dominante en la Casa Blanca está "enferma" y habló sobre la necesidad de deshacerse del "Estado profundo". ¿Que pasó entre Trump y Stormy Daniels?Durante una audiencia celebrada el 7 de mayo pasado, la modelo contó ante los jueces que tuvo un "breve" encuentro sexual con Trump, e incluso relató aquel episodio con lujo de detalle, al añadir datos como que el republicano no utilizó protección.Daniels contó que, aquella noche, no percibió ninguna amenaza por parte de Trump: "No me sentí amenazada ni verbal ni físicamente". Sin embargo, aseguró que sí hubo un "desequilibrio de poder".También dijo que, tras dicho encuentro, volvió a reunirse con el exmandatario en algunas ocasiones, pero al darse cuenta de que el empresario no iba a ayudarla a tener un papel en un programa de la cadena NBC, —tal como lo había prometido el político, según ella—, prefirió dejar de verlo.Tras varios días de audiencias, el político de 77 años fue finalmente declarado culpable de haber falsificado registros comerciales para ocultar un pago de 130.000 dólares a Stormy Daniels, con el objetivo de no generar un ruido mediático que pudiera haber afectado sus aspiraciones presidenciales en 2016, cuando se enfrentó en las urnas a Hillary Clinton.

https://latamnews.lat/20240530/donald-trump-es-declarado-culpable-de-34-cargos-en-juicio-por-sobornos-1154376646.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

donald trump, política, eeuu