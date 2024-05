Nikki Haley anuncia que votará por Trump porque Biden es "una catástrofe"

https://latamnews.lat/20240523/nikki-haley-anuncia-que-votara-por-trump-porque-biden-es-una-catastrofe-1150681542.html

Aunque en marzo pasado se negó a pedir el voto por Trump —quien la derrotó por un amplio margen en las primarias republicanas—, la exgobernadora de Carolina del Sur optó este 22 de mayo por externar su respaldo al exmandatario, quien supera ligeramente a Biden en algunas encuestas de preferencia electoral. "Puse mis prioridades en un presidente que va a cubrir las espaldas de nuestros aliados y pedir cuentas a nuestros enemigos, que aseguraría la frontera y no pondría más excusas, un presidente que apoyaría el capitalismo y la libertad, un presidente que entiende que necesitamos menos deuda, no más deuda", dijo durante un evento en el Instituto Hudson, en Washington. Aunque la exembajadora de Estados Unidos ante la ONU fue la última rival de Trump en las primarias republicanas, el empresario no vio mayor obstáculo en las aspiraciones políticas de Haley, pues la venció en casi todos los estados. Según Haley, una estrategia inteligente sería que Trump se acercara a las "millones de personas" que votaron por ella y que continúan apoyándola. La política de 52 años también afirmó que Biden pasará a la historia como el presidente de Estados Unidos que se negó a detener a supuestos enemigos. "[Biden] será recordado por gastar más en intereses de la deuda nacional que en defensa nacional. Debilitó a Estados Unidos y al mismo tiempo permitió que China, Rusia e Irán se fortalecieran", acusó Nikki Haley.

