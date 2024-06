https://latamnews.lat/20240603/china-espera-que-el-foro-de-suiza-no-sirva-de-base-para-confrontacion-de-bloques-1154445298.html

China espera que el foro de Suiza no sirva de base para confrontación de bloques

PEKÍN (Sputnik) — China espera que la conferencia sobre Ucrania en Suiza no se convierta en una plataforma para una nueva confrontación de bloques, declaró la... 03.06.2024

2024-06-03T09:48+0000

2024-06-03T09:48+0000

2024-06-03T10:31+0000

Asimismo explicó por qué China no asistirá al evento. Pekín, continuó y subrayó en repetidas ocasiones que la conferencia de paz debe ser reconocida tanto por Rusia, como por Ucrania, y ambas partes gozar de una participación igual y un debate justo de los planes pacíficos. Especificó que la posición de China no está contra un país ni contra la misma cumbre. Sin embargo, opinó la diplomática, es posible que varios países que participan en el evento "no quieren un alto al fuego ni el fin" del conflicto. Suiza acogerá el 15 y 16 de junio una conferencia de paz sobre Ucrania en Burgenstock, cerca de la ciudad de Lucerna. Rusia no asistirá a este foro, al que fueron invitados unos 160 Estados; tampoco estará presente China. El embajador ruso en Berna, Serguéi Garmonin, dijo anteriormente a Sputnik que Rusia no participará en ningún formato, alegando que la conferencia busca presentar un ultimátum a Moscú y no pasará de ser una ruidosa acción publicitaria. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a su vez señaló que el proceso negociador sobre Ucrania no tiene sentido sin la participación de Rusia. Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte del Gobierno de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este. Hasta la fecha, Ucrania ha condicionado el cese de las hostilidades a la recuperación de todos los territorios, incluida Crimea, que se unió a Rusia en marzo de 2014. La última ronda de conversaciones entre Moscú y Kiev para lograr un acuerdo de fin de las hostilidades, tuvo lugar el 29 de marzo de 2022 en la ciudad turca de Estambul, y desde entonces los países no han vuelto a retomarlas. El conflicto de Ucrania, según el Kremlin, puede avanzar hacia una solución política siempre y cuando se tenga en cuenta la nueva realidad territorial y se cumplan las garantías de seguridad en las que insiste Moscú. En diciembre pasado, Vladímir Putin afirmó que la operación continuará hasta que Rusia logre la desnazificación, la desmilitarización y la neutralidad de Ucrania.Fuerza de Siberia 2China está preparada para trabajar con Rusia en el proyecto Fuerza de Siberia 2 y seguir profundizando la cooperación mutuamente ventajosa entre ambos países, declaró Mao Ning, al comentar las noticias de que en las negociaciones chino-rusas sobre ese proyecto surgieron dificultades.Anteriormente, The Financial Times comunicó que las negociaciones entre Pekín y Moscú sobre el gasoducto Fuerza de Siberia 2 se vieron en un atolladero por las discordias sobre el costo y los volúmenes de los suministros.En 2014, la Corporación Nacional de Petróleo de China selló un contrato por 30 años con la compañía de gas rusa Gazprom para importar 38.000 millones de metros cúbicos anuales por el gasoducto Fuerza de Siberia, de casi 3.000 kilómetros, cuyas entregas comenzaron a finales de 2019.En 2020, Gazprom comenzó a evaluar la posibilidad de aumentar en otros 50.000 millones de metros cúbicos anuales el tránsito de gas a China mediante el gasoducto Fuerza de Siberia 2, así como su paso a través de Mongolia por la tubería Soyuz Vostok.A principios de 2022 se firmaron el protocolo sobre los resultados de la fundamentación técnico-económica de la construcción de este gasoducto y el contrato sobre el trabajo de proyección, así como el plan de actividad conjunta de un grupo de trabajo creado por el Gobierno de Mongolia y Gazporom para el período de 2022 a 2024.En marzo de 2023, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró que estaban coordinados de hecho todos los parámetros de este proyecto.

