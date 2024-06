https://latamnews.lat/20240601/borrell-la-ue-no-tiene-pruebas-de-que-china-suministre-armas-a-rusia-1154412404.html

Borrell: la UE no tiene pruebas de que China suministre armas a Rusia

Borrell: la UE no tiene pruebas de que China suministre armas a Rusia

La UE no tiene pruebas de que China proporcione armamento a Rusia, declaró el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, en la cumbre del Diálogo de...

Borrell también agregó que se reunió con el ministro chino de Defensa, Dong Jun, y recordó el compromiso de Pekín de no proporcionar ayuda militar a Moscú.De acuerdo con el jefe de la diplomacia de la UE, no hay una línea divisoria clara entre armas y no armas porque "algunas mercancías tienen una doble finalidad". Además, apuntó al creciente volumen de comercio entre Moscú y Pekín en los últimos años y añadió que Bruselas intenta asegurarse de que este tipo de productos no lleguen de la Unión Europea a Rusia.El 31 de mayo, Dong Jun reiteró, por su parte, que China sigue cumpliendo con sus compromisos y no suministra armas a ninguna de las partes del conflicto ucraniano.El jefe de la Defensa china hizo estas declaraciones en una rueda de prensa que siguió a sus conversaciones con el secretario de Defensa de EEUU, Lloyd Austin. Ha sido la primera reunión presencial entre Austin y Dong.En abril, el vocero del Ministerio de Exteriores del país asiático, Wang Wenbin, indicó que EEUU proporcionaba ayuda militar a Ucrania al tiempo que critica la cooperación habitual entre Rusia y China, lo que calificó de "hipocresía" y "típico ejemplo de doble rasero".La Cancillería rusa, a su vez, calificó de "desinformación" los datos sobre la ayuda de Pekín. El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, comentó que no tenía "nada que añadir" a la postura de la parte china.

