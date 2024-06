Va por su segundo mandato: Bukele juramentará este sábado en San Salvador

https://latamnews.lat/20240601/va-por-su-segundo-mandato-bukele-juramentara-este-sabado-en-san-salvador-1154400604.html

SAN SALVADOR (Sputnik) — El presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, será investido oficialmente este sábado 1 de junio para un segundo mandato

La agenda de la investidura presidencial comenzará a las 08.00 horas (14.00 GMT) y hasta el momento los encargados del protocolo no han ofrecido detalles sobre la ceremonia, que tendrá lugar en el mismo escenario donde Bukele juramentó el cargo el 1 de junio de 2019, frente a la plaza cívica Gerardo Barrios. Tradicionalmente este acto se celebraba en una sesión solemne de la Asamblea Legislativa y, según el protocolo, tras su instalación, el mandatario saliente entregaba la banda presidencial al titular del Parlamento, quien luego se la coloca al nuevo gobernante. En esta ocasión, el presidente saliente y el entrante son una misma persona, aunque Bukele se encuentra formalmente de licencia sin sueldo desde el 30 de noviembre de 2023, un permiso concedido entonces por la Asamblea de mayoría oficialista para permitirle contender en las elecciones del pasado 4 de febrero. A propuesta del propio Bukele, los diputados oficialistas designaron como encargada de la presidencia o presidenta en funciones hasta el 31 de mayo a la contadora Claudia Juana Rodríguez, ex secretaria privada de Bukele, quien no ha aparecido en público en sus nuevas funciones. Se desconoce si Rodríguez, quien firma los documentos oficiales de la Presidencia, tendrá algún papel en la ceremonia, pues es un hecho sin precedentes en la historia salvadoreña. Tras recibir la banda presidencial, el mandatario pronuncia un discurso durante el cual describe los aspectos esenciales de su plan de Gobierno y, minutos después, toma juramento a su gabinete ministerial, que a diferencia de períodos anteriores, no ha despertado en esta ocasión expectativas o especulaciones de prensa. El centro histórico de San Salvador fue engalanado y despejado del comercio informal y frente a su costado sur cuenta con una edificación futurista donada por la República Popular China para servir de sede a la Biblioteca Nacional. El acceso a ese sector pasa por rigurosas medidas de seguridad, que incluso contemplan el traslado en vehículos oficiales a la prensa acreditada, en tanto el público será llevado en transporte facilitado por el gobierno. En toda la zona, como en el resto de esta capital, es ostensible la presencia de patrullas de soldados armados con fusiles y de agentes de la policía para garantizar la seguridad de todos los participantes en los actos. Para la ceremonia está confirmada la presencia del rey Felipe VI de España, los presidentes de Argentina, Ecuador, Paraguay, Honduras, Costa Rica y Kosovo, y los primeros ministros de Belice y Guinea Ecuatorial, así como ministros y otras personalidades de otros países.

