El nuevo reto de Bukele: forjar una economía sólida para El Salvador

El nuevo reto de Bukele: forjar una economía sólida para El Salvador

El Salvador necesita apostar aún más por la modernización de las instituciones del Estado y forjar una economía del conocimiento, así como diversificar sus...

En este sentido, Martínez Peñate precisa que se debería desplegar una estrategia centrada en la aplicación de tecnología e inteligencia artificial en la producción nacional, así como hacer más eficientes los procesos en la administración pública.Además, "se requiere readecuar la educación superior, que esté a la par de la modernización. [Es imperante] hacer una revisión y transformación del modelo, para que la población pueda hacer frente y se incorpore a este desarrollo, en un país con especialistas de altísimo nivel", subraya.En este tenor, la maestra en ciencia política por la Universidad Centroamericana José Simón Cañas, de El Salvador, Claudia María Suárez Ramírez, precisa que es urgente que El Salvador diversifique las fuentes para impulsar su economía y simplifique los trámites para las compañías.De igual manera, requiere "continuar mejorando la seguridad pública, reducir los costos de la energía, fortalecer lazos de trabajo con pequeños y grandes empresarios, y diseñar estrategia de formalización de emprendedores", apunta.Una economía marcada por la inseguridadEl tema de la economía salvadoreña es relevante en esta temporada, debido a que en el primer mandato de Bukele, que inició en 2019 y concluye este año, fue el combate a la inseguridad y las pandillas.Martínez Peñate recuerda que, previo a la llegada del político salvadoreño al poder, la población debía pagar derecho de piso no solo en los locales comerciales, sino para transitar libremente por las calles, por lo que sus ingresos estaban seriamente mermados.A esto se sumó la pandemia de COVID-19, que provocó un severo endeudamiento del país centroamericano, ya que los recursos se destinaron para atender a la población. Por ejemplo, en abril de 2020, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un crédito por 389 millones de dólares para atender esta emergencia en El Salvador.Esto trajo consigo "problemas de liquidez, el freno de la inversión privada, un aumento de la presión fiscal y el índice de pobreza, la reducción del gasto social y limitó la capacidad gubernamental", destaca Suárez Ramírez.No obstante, con el paso del tiempo, la situación mejoró. Prueba de ello es que, de acuerdo con el Gobierno de El Salvador, la economía nacional creció 3,5% durante 2023, esto derivado de auge de actividades como la construcción, la electricidad y servicios profesionales, por ejemplo.Según la experta salvadoreña, el salario mínimo de la clase trabajadora local es de cerca de 365 dólares, cifra mayor a lo estipulado previo a la presidencia de Bukele, donde oscilaba entre los 98,70 y 251,70 dólares.El bitcóin, ¿fantasía o realidad?Un tema que ha estado en la agenda de El Salvador desde 2021 es el bitcóin, que forma parte de sus divisas. Según Martínez Peñate, esto le ha posicionado como líder, no solo en América Latina, sino en el mundo, en minería de la criptomoneda, misma que utiliza energía natural en el país centroamericano.A su vez, esta criptodivisa ha impulsado una mayor facilidad para las remesas familiares y que más población tenga acceso a nuevas tecnologías.Mientras tanto, Bukele anunció recientemente una transferencia de 406 millones de dólares en bitcoines a una cold wallet (billetera fría) en el país, que será resguardada en una bóveda física y que no estará conectada a internet.Turismo e inversión extranjeraOtros aspectos que han sido clave para que la economía salvadoreña avance son el turismo y la inversión extranjera. En el primer ámbito, durante 2023, se posicionó como el cuarto país en el mundo con más visitantes de otras nacionalidades. Los expertos coinciden en que, en gran medida, se debe a la situación de seguridad en el territorio.Según cifras del Gobierno salvadoreño, es el país centroamericano con más turistas extranjeros. Tan solo el año pasado, recibió a 3,4 millones, cuyo gasto por persona ha sido de alrededor de 789,7 dólares y que, en total, ha dejado ingresos por más de 2.757 millones de dólares."Cuando [los viajeros] vienen aquí, consumen de todo, por lo que hay un alza [de ganancias] en los servicios, diversos productos y hasta en la alimentación, lo que está motivando un mayor avance en la materia", dice Martínez Peñate.Respecto a la llegada de personas extranjeras al territorio salvadoreño, el 8 de abril de este año, el presidente Bukele ofreció 5.000 "pasaportes gratuitos" a trabajadores extranjeros altamente cualificados para, que equivalentes a 5.000 millones de dólares en el programa salvadoreño de programa de este tipo de documentos, con el fin de también impulsar la mano de obra profesional.En el segundo rubro, la experta en ciencia política indica que las medidas deben ceñirse al respeto a los derechos humanos y, sobre todo, que garanticen la creación de puestos de trabajo.Bukele "tiene el reto que la inversión extranjera pueda incidir en la creación de nuevas fuentes de empleo", acota.En 2023, la inversión extranjera directa alcanzó su nivel más alto en cinco años, registrando 759,7 millones de dólares en este rubro, según cifras oficiales.

