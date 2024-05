https://latamnews.lat/20240531/el-salvador-asegura-que-frustro-un-complot-para-colocar-bombas-en-la-investidura-de-bukele-1154396519.html

El Salvador frustró un complot para colocar bombas en la investidura de Bukele

El Salvador frustró un complot para colocar bombas en la investidura de Bukele

El cuerpo policial señaló que siete personas, a las que identificó como "dirigentes de veteranos de guerra", fueron detenidas por planificar atentados con bombas en varios puntos del país centroamericano. De acuerdo con la institución policial, la investigación ha identificado a José Santos Melara Yánez, exdiputado del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), como el financista de estos planes.La policía publicó un audio en el que uno de los supuestos dirigentes planifica la colocación de explosivos con temporizadores.En el audio se escucha a una persona decir que va a entregar "el producto" a tiempo y que quiere que el mecanismo funcione bien. "Quiere que funcione totalmente, que no haya ni una sola falla", dice la persona.Uno de los capturados fue identificado como Wilfredo Parada, quien, según la PNC, fue experto en explosivos durante la guerra civil que sufrió El Salvador en los años 80 y era el encargado de hacer funcionar los dispositivos. También fueron detenidos Eliseo Alvarado, Orlando Cartagena, Douglas Recinos, Pedro Alfonso Mira, José Ismael Santos y Roberto Antonio Esquivel.La policía no precisó si el ex diputado del FML José Santos Melara también fue detenido.De acuerdo con la policía, parte de los explosivos que planeaban usar los dirigentes de veteranos de guerra fueron hallados en la localidad de Guazapa, una localidad a unos 24 kilómetros al noroeste de San Salvador.En ese lugar se habrían hallado explosivos con mecha, bolsas de sulfato de amonio que, según el cuerpo policial, se usan para provocar "más daño al estallar´"; tubos plásticos que serían rellenados con sulfato de amonio y pedazos de hierro.También fueron encontrados explosivos preparados en un tubo de 15 centímetros que, al estallar, lanzarían esquirlas metálicas, similar a una granada, así como bolsas de sulfato de amonio, un químico que, de acuerdo con la PNC, se usa para la agricultura, pero que en manos de especialistas "puede ser altamente mortal".Se hallaron, asimismo, explosivos que se colocan como "racimo" para provocar múltiples detonaciones en un solo espacio y explosivos colocados como "batería" diseñados para estallar al mismo tiempo y causar mayor onda expansiva.Bukele, quien asumió su primer mandato en junio de 2029, ha declarado una guerra frontal contra las pandillas que asolaron al El Salvador después de la guerra civil. La estrategia de seguridad del presidente ha reducido en más de 90% los homicidios en el país, según informes de las propias autoridades locales.

