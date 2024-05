https://latamnews.lat/20240529/polarizacion-o-politizacion-como-el-gobierno-de-amlo-abrio-el-dialogo-sobre-temas-relevantes-1153000245.html

¿Polarización o politización? Cómo el Gobierno de AMLO abrió el diálogo sobre temas relevantes

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha cuestionado en diversas ocasiones que exista la polarización en el país. Por parte de la oposición se... 29.05.2024, Sputnik Mundo

La polarización se puede entender como el distanciamiento de posturas en torno a temas de interés nacional. Su análisis ha arrojado lecturas encontradas sobre si es positiva o negativa para la democracia, tanto desde la perspectiva de que su existencia puede energizar al electorado como desde su relación al surgimiento de liderazgos autocráticos.Si bien, este fenómeno se relaciona más a identidades políticas (izquierda y derecha), para el consultor político Roberto Morris, entre los factores que más fomentan la polarización en México son la desigualdad social y el acceso inequitativo a la justicia.De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el porcentaje de la población en situación de pobreza multidimensional pasó de 41,9% a 36,3% de 2018 a 2022, mientras que los índices de pobreza extrema permanecieron similares (7,0% en 2018 y 7,1% en 2022). Aunque se han registrado avances, esta situación se mantiene como una de las principales problemáticas del país.En tanto, también para 2022, el promedio nacional de impunidad en distintos delitos como homicidio doloso, violación y feminicidio, entre otros, fue de 96.3%.Bajo este entendido, el especialista destaca que la polarización de la que se le ha señalado al presidente López Obrador por las descalificaciones que emite desde su conferencia matutina es más bien artificial, alimentado principalmente en el espacio de las redes sociales."Todo eso nació más que de un discurso de polarizar, de contraste, del presidente con las élites", señala Morris.En los seis años que lleva el Gobierno del mandatario mexicano, su conferencia, mejor conocida como la mañanera, ha sido utilizada para cuestionar a diversos actores de la élite pública y empresarial del país, así como de expresiones de racismo y de clasismo.El analista político considera que, aunque no coincide enteramente en la forma en la que se ha conducido el presidente del país latinoamericano, sus intervenciones han permitido llevar al debate público asuntos relevantes para la sociedad.Oposición divisoraDe cara a las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo 2 de junio, desde la oposición se han impulsado mensajes divisivos y estigmatizantes en contra de quienes votarán por las otras alternativas.El pasado 26 de mayo, Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México (PRI, PAN y PRD) escribió en redes sociales: “Claudia Sheinbaum es un peligro para nuestra democracia”.La narrativa de que el país se encuentra ante un riesgo inminente no es nueva. En 2006, se impulsó una campaña en contra del ahora presidente López Obrador acusándolo de representar “un peligro para México”.De acuerdo con la Encuesta Nacional de Culturas Políticas y Democracia 2023, presentada por la Universidad Nacional Autónoma de México, el 30,69% de la población consideró que el actual mandatario es autoritario, frente al 62,85% que lo consideró un demócrata. En tanto, el 34,53% de las personas aseguró que el mayor peligro que el país enfrentaba era el comunismo.El pasado 20 de mayo, un aproximado de 95.000 personas acudieron al Zócalo de la Ciudad de México en apoyo a la candidatura presidencial de la opositora Gálvez. Estas congregaciones se repitieron en otros estados del país. Muchos de los asistentes no pertenecen a colectivos que históricamente han tomado las calles en el país.En comentarios de algunos participantes de la movilización se hizo referencia a que se protestaba en contra de la precarización del país, o bien, en contra de lo que consideraron se trataba de una dictadura.Al respecto, Morris destaca los efectos que el discurso polarizante, proveniente de la oposición, ha ocasionado en la población, causando ansiedad y preocupación.“Yo creo que el discurso actual de la oposición es para tener una excusa ajena a ellos (...) como un mecanismo psicológico de protección: ‘yo no perdí, no me dejaron ganar”, consideró.

