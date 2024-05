https://latamnews.lat/20240528/amlo-sobre-las-elecciones-en-venezuela-queremos-que-le-vaya-bien-a-todos-los-pueblos-1150812269.html

AMLO sobre las elecciones en Venezuela: "Queremos que le vaya bien a todos los pueblos"

AMLO sobre las elecciones en Venezuela: "Queremos que le vaya bien a todos los pueblos"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que desea un desarrollo positivo de las elecciones presidenciales en Venezuela, a realizarse el 28 de mayo de 2024.

"Ojalá y se pongan de acuerdo [los políticos venezolanos] y que sea el pueblo de Venezuela el que elija a su autoridad. No hay más información y no me quiero meter en eso, ya que es como si yo me [entrometiera] en ver qué está haciendo Estados Unidos", contestó en conferencia de prensa al ser cuestionado sobre este tema.Además, López Obrador hizo referencia a las tensiones con el Gobierno de Ecuador, las que estallaron el 5 de abril de 2024 tras el asalto a la Embajada mexicana en Quito, y al bloqueo contra Cuba."No hay ninguna nación, por poderosa que sea, que se sitúe por encima de otros pueblos. No creo en las hegemonías o en los gobiernos del mundo. Creo que cada país tiene su propio gobierno", apuntó.El 25 de marzo de 2024, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Perú, Paraguay y Uruguay cuestionaron la "integridad y transparencia" del proceso electoral en Venezuela, luego de "obstáculos" en la inscripción de candidaturas.A esa lista de países se sumaron Colombia y Brasil, los cuales expresaron su "preocupación" por los comicios en la nación sudamericana.Por esta razón, el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, calificó de "grosero e injerencista" el intento de cuestionamientos, y aseguró que estos responden a una agenda dictada desde Washington.Ante ello, el 26 de marzo, López Obrador descartó ahondar más en el tema y solo pidió que el pueblo venezolano pueda votar en paz.

