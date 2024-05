https://latamnews.lat/20240529/ecuador-se-dice-dispuesto-a-dialogar-con-mexico-tras-asaltar-su-embajada-en-quito-1152793476.html

Ecuador se dice dispuesto a dialogar con México tras asaltar su embajada en Quito

Ecuador se dice dispuesto a dialogar con México tras asaltar su embajada en Quito

A casi dos meses del asalto a la embajada mexicana en Quito, el gobierno de Ecuador se dice dispuesto a dialogar con México y alcanzar una solución a la crisis... 29.05.2024

La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld dijo el 28 de mayo a la agencia The Associated Press (AP) que el gobierno que representa quiere restablecer la comunicación con las autoridades de México y alcanzar una solución a la ruptura diplomática que siguió al uso inusual de la fuerza en la embajada mexicana.Sommerfeld dijo que Ecuador ya aceptó la petición de México de que un tercer país "ayude como canal de comunicación diplomática", pero declinó identificar a la nación. El 27 de mayo, Alicia Bárcena, la canciller mexicana, dijo a una emisora de radio que el tercer país será "muy probablemente" Suiza.Sin embargo, Sommerfeld aclaró que el único asunto innegociable es la excarcelación del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, blanco de la incursión de la policía de Ecuador a la embajada mexicana el pasado 5 de abril. A Glas se le había concedido asilo político horas antes de que la policía irrumpiera en la embajada en la capital, Quito y lo sacara con un claro uso de la fuerza.Sin embargo, el gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha condicionado cualquier acercamiento con Ecuador a la liberación de Glas, que se encuentra recluido en una prisión de máxima seguridad en la ciudad de Guayaquil.La canciller ecuatoriana dijo que el comercio entre los dos países continúa y también la "atención a los ciudadanos de ambos países", que se facilita por otras embajadas y organismos internacionales.Aunque el 27 de mayo, la aerolínea Aeroméxico anunció el lunes que suspenderá sus operaciones en Ecuador en el segundo semestre de este año, de acuerdo con un comunicado difundido por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP)."La aerolínea Aeroméxico suspenderá operaciones en la ruta Quito-Ciudad de México, tentativamente desde el 1 de julio hasta diciembre de 2024, fecha en que evaluará su continuidad, debido a la ocupación para el servicio de pasajeros, carga y correo en forma combinada, que en promedio se manejaba con un 71 por ciento", señala el texto difundido en la red social X.

