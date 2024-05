https://latamnews.lat/20240528/milei-reemplaza-a-su-jefe-de-ministros-esto-desnuda-las-falencias-en-la-gestion-1151724041.html

Milei reemplaza a su jefe de Ministros: "Esto desnuda las falencias en la gestión"

28.05.2024

A menos de seis meses de haber asumido, Javier Milei dispuso la salida de uno de su alfiles en el Gobierno: Nicolás Posse, jefe de Gabinete de Ministros —y amigo personal del mandatario—, quien fue reemplazado por Guillermo Francos, hasta ahora a cargo del Ministerio del Interior, que fue degradado a Secretaría.En un comunicado, la Jefatura de Gabinete de Ministros indicó que "motivó esta decisión la diferencia de criterios y expectativas en la marcha de gobierno y las tareas encomendadas". La Oficina de la Presidencia señaló que Francos "aportará su profesionalismo, experiencia y capacidad" a la dependencia, y recordó que el flamante jefe de Gabinete fue uno de "los artífices de la gesta que llevó a Javier Milei" al Ejecutivo argentino. Se trata de la segunda renuncia en la primera línea del equipo de Gobierno, después de que Guillermo Ferraro dejará el ministerio de Infraestructura en enero pasado, semanas después de su jura. Sin embargo, el caso de Posse reviste mayor trascendencia tanto por su amistad con el presidente —con quien trabajó en la Corporación América—, como por la centralidad del cargo que ocupaba.El malestar con el ministro coordinador acumulaba semanas de intensificación. El primer episodio emergió cuando el presidente firmó una resolución que aumentaba los sueldos de los puestos jerárquicos del Gobierno, incluido el suyo. Si bien terminó dando marcha atrás, la responsabilidad del episodio —que irritó a la opinión pública al tratarse de un mandatario que hizo campaña despotricando contra la 'casta política'— fue atribuida al eyectado funcionario.Las tensiones terminaron de salir a la luz el 22 de mayo, cuando Milei presentó su último libro rodeado de las principales figuras de su Gobierno, a excepción de su entonces jefe de Gabinete. Días más tarde, el presidente deslizó la posibilidad de un cambio en el puesto: "el primer hito de este Gobierno es el desenlace de la ley Bases: marcado ese hito, tenemos que hacer una evaluación de resultados. No solo Posse, sino todos los ministros", aseguró en una entrevista.A fin de despejar rumores, el comunicado de la Presidencia aclaró que "Posse continuará acompañando, como desde el primer día, las ideas de la libertad, la defensa de la vida y la propiedad y el proyecto de una Argentina libre impulsado por el presidente Milei" a partir de "un nuevo rol, que será dado a conocer en los próximos días",La elección de Francos como el sucesor en el cargo luce congruente. Devenido en un actor fundamental en el diálogo con la oposición —principalmente a nivel parlamentario—, el septuagenario ex ministro del Interior dio una particular explicación que ilustra las razones de su designación: "el presidente me elige a mí porque se da cuenta de que con la política argentina a él se le hace complicado porque no la entiende", dijo en declaraciones radiales.Los cambios en el Gabinete no se limitan a Francos. En declaraciones a la prensa, el funcionario adelantó que se creará un ministerio de Modernización del Estado, a cargo del economista Federico Sturzenegger, autor intelectual del programa de reformas desregulatorias reflejadas en el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), firmado por Milei, y en la Ley Ómnibus que acumula casi meses de tratamiento legislativo.¿Reemplazo con aires de relanzamiento?"El Gobierno tiene un claro problema de toma de decisiones. Esto desnuda las falencias en la gestión: hasta acá, el Gobierno ha fracasado en todas sus iniciativas políticas, excepto el DNU que sigue vigente. El oficialismo ha perdido un tiempo crítico para aprobar sus principales iniciativas", dijo a Sputnik Gustavo Córdoba, analista político y titular de la consultora Zuban-Córdoba & Asociados.Consultado acerca de si el recambio de nombres supone el inicio de una nueva etapa en la gestión, el especialista consideró que "después de meses de despotricar contra la 'casta', el Gobierno está apostando a la política tradicional: Francos forma parte del establishment, y ojalá esto redunde en un mejor funcionamiento del Poder Ejecutivo".En diálogo con Sputnik, el politólogo Julio Burdman destacó el empoderamiento que el presidente otorgó a su funcionario más importante. "Finalmente Milei construyó la figura de un 'ministro político', que hasta ahora no tenía porque esas funciones estaban distribuidas. Ahora refuerza el rol del jefe de Gabinete en manos de un hombre de vasta experiencia", apuntó.Ruidos internosNaturalmente, todo el dispositivo oficialista salió a respaldar el recambio ministerial. "Esta decisión refleja el compromiso de Milei con la gestión. Si tomó esta decisión es porque es lo mejor para el Gobierno: Francos va a darle al Gabinete un nuevo aire", dijo a Sputnik Bruno Olivera, senador nacional de La Libertad Avanza.Sin embargo, el legislador dejó traslucir parte de las críticas vertidas sobre el ex ministro coordinador. "El presidente entendió que el de Posse era un ciclo cumplido. Posse manejó responsablemente su cartera, más allá de alguna diferencia con otros miembros del Gobierno", planteó.Las principales imputaciones realizadas sobre el desempeño del ex funcionario orbitan en torno a problemas en la gestión. Consultado por Sputnik, el diputado nacional de La Libertad Avanza, Eduardo Falcone, reconoció que "Posse demostró ser una persona muy dedicada a su trabajo, pero creo que hubo un déficit en la ejecución práctica y que quedaron algunas áreas sin designaciones de funcionarios. La falta de un equipo consolidado puede generar alguna dificultad".Según Córdoba, las falencias del oficialismo se reflejan en datos concretos, como las exasperantes demoras en la aprobación de las iniciativas legislativas centrales del Gobierno, concentradas en la Ley Ómnibus. "El de este Gobierno es un perfil complejo: llevarse mal con el Congreso es la primera señal a atender. La Ley de Bases no salió, el Pacto de Mayo tampoco… Por más que el discurso oficialista camufle esas falencias, los problemas están ahí", resumió el analista.

