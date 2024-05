https://latamnews.lat/20240527/el-mundo-condena-el-ataque-israeli-contra-un-campamento-de-refugiados-en-rafah--1150786624.html

El mundo reclama a Israel por el ataque contra un campamento de refugiados en Rafah

Sputnik Mundo

Diversos líderes alrededor del mundo condenaron este lunes 27 de mayo el ataque lanzado por Israel en contra de un campamento de refugiados en el noroeste de... 27.05.2024, Sputnik Mundo

2024-05-27T20:24+0000

2024-05-27T20:24+0000

2024-05-27T20:50+0000

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/05/1b/1150788664_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_f38d29ca3f2ca701f8526649e5fa0527.jpg

El presidente francés Emmanuel Macron aseguró estar "indignado por los ataques israelíes que han matando a muchas personas desplazadas en Rafah". Por su parte, el ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto, dijo que ya no hay justificación para el proceder de Israel y consideró que "el pueblo palestino está siendo exprimido sin tener en cuenta los derechos de hombres, mujeres y niños inocentes que no tienen nada que ver con Hamás". El Gobierno de Colombia se sumó a las voces de repudio contra la ofensiva aérea de Israel en contra refugiados palestinos. Desde Estados Unidos, un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional declaró que las "imágenes devastadoras" tras el ataque israelí en Rafah eran "desgarradoras". Y aunque reivindicó el presunto derecho de Tel Aviv a "perseguir a Hamás", reiteró que el país hebreo "debe tomar todas las precauciones posibles para proteger a los civiles". Catar, en tanto, advirtió que el ataque israelí en contra de civiles podría obstaculizar los intentos de negociar un acuerdo para un alto al fuego y la liberación de los rehenes israelíes que Hamás mantiene cautivos. Egipto criticó que Tel Aviv atacara a civiles desarmados y aseguró que los bombardeos constituyen una "violación flagrante" del derecho internacional y humanitario. Mientras que diversos diplomáticos europeos exigieron a Israel acatar la orden de la Corte Internacional de Justicia (CJI), que el 24 de mayo ordenó al país hebreo detener inmediatamente su operación terrestre en Rafah. A decir del alto funcionario, los ministros estaban "horrorizados" por la reacción israelí al fallo de la CJI y aseguró que han registrado "un aumento de las actividades militares, un aumento de los bombardeos y un aumento de las víctimas civiles". "Lamentable, lo que hemos visto en las horas inmediatas es que Israel ha continuado la acción militar que se le había pedido que detuviera", dijo Borrell. La escalada del conflicto palestino-israelí se desató tras el ataque sorpresa de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, en el que movimiento palestino asesinó a unas 1.200 personas, hirió a 5.500 y tomó como rehenes a unas 240 más. En respuesta, el país hebreo declaró la guerra a Hamás en la Franja de Gaza e inició una ofensiva que ha asesinado hasta el momento a unos 35.800 palestinos y herido a 80.200 más, según cifras recabadas por el Ministerio de Sanidad del enclave. En ese contexto, el viernes 24 de mayo, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel que cese de inmediato su operación militar en la ciudad de Rafah, tras la solicitud de Sudáfrica para tomar medidas adicionales contra el Estado judío después de que este expandiera su ofensiva en la zona.No obstante, sólo dos días después de la orden del máximo órgano de justicia de la ONU, Israel lanzó un ataque aéreo contra un campo de desplazados en el noroeste de la ciudad de Rafah, al sur de la Franja de Gaza, asesinando al menos a 45 personas. De acuerdo con la Media Luna Roja Palestina, la aviación israelí bombardeó varias tiendas en la zona, causando numerosos mártires y víctimas. Las autoridades sanitarias de Hamás en Gaza declararon que unas 45 personas murieron y decenas resultaron heridas en el ataque, y en un incendio subsiguiente que se extendió entre las tiendas de campaña en una zona humanitaria designada que alberga a civiles desplazados en la zona de Rafah.Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), por su parte, afirmaron que sus aviones habían alcanzado "un recinto de Hamás en Rafah en el que operaban importantes terroristas" de la agrupación. No obstante, este lunes 27 de mayo, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu reconoció que se trató de un "trágico error" y mencionó que se está investigando el caso.

