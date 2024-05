https://latamnews.lat/20240525/lula-dice-que-israel-sigue-matando-mujeres-y-ninos-en-palestina-1150756044.html

Lula asegura que Israel "sigue matando a mujeres y niños"

Lula asegura que Israel "sigue matando a mujeres y niños"

Sputnik Mundo

En un acto en São Paulo, el presidente de Brasil hizo un llamado a la solidaridad con los palestinos y calificó de "aberración" la situación en la Franja de... 25.05.2024, Sputnik Mundo

2024-05-25T20:24+0000

2024-05-25T20:24+0000

2024-05-25T20:24+0000

américa latina

israel

franja de gaza

palestina

brasil

luiz inacio lula da silva

benjamín netanyahu

📰 conflicto palestino-israelí

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/05/19/1150755841_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7a14fd3a625f796b6e290e68c8d5e3fe.jpg

La declaración fue hecha este 24 de mayo en un discurso que ofreció en la ciudad de Guarulhos, a donde Lula asistió para la inauguración de las obras de infraestructura en la Via Dutra.El presidente ha criticado en repetidas ocasiones las acciones de Israel en la Franja de Gaza. En abril, Lula dijo que la ofensiva israelí no era una guerra entre dos ejércitos, sino de Israel contra "miles de mujeres y niños".En febrero acusó que la ofensiva "ya ha dejado a más del 90% de la población muriendo de hambre, además de 100.000 personas muertas, heridas o desaparecidas", y se mostró partidario de "la creación de un Estado palestino libre e independiente"."Quiero decirles que estoy a favor de la creación del Estado palestino, libre e independiente, y que se puede tener al Estado palestino coexistiendo con el de Israel", dijo entonces el presidente.El mismo 24 de mayo, más temprano, el mandatario lamentó la muerte del único rehén brasileño llevado por el grupo Hamás a la Franja de Gaza en los atentados del 7 de octubre. El cuerpo de Michel Nisembaum, de 59 años, fue encontrado en Jabalia.Las críticas de Lula a la ofensiva israelí no son aisladas entre la comunidad internacional, ya que varios líderes piden el fin de la violencia en el enclave palestino y acusan a Israel de “cometer genocidio”.Esta semana, tres países europeos, España, Irlanda y Noruega, anunciaron el reconocimiento de Palestina como Estado independiente. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha ordenado a Israel que detenga su operación en Rafah. Tras la decisión, Alemania sugirió que arrestaría al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por crímenes de guerra si ingresa al país.En respuesta al fallo de la CIJ, el ministro del Gabinete de Guerra israelí, Benny Gantz, dijo que Israel no cumplirá y señaló que continuará su campaña "justa y necesaria" contra Hamás.Este 25 de mayo, en una entrevista con la cadena española TVE, el ministro español de Defensa afirmó que el conflicto en Gaza es un "verdadero genocidio"."No podemos ignorar lo que está sucediendo en Gaza, que es un verdadero genocidio", afirmó Margarita Robles.

https://latamnews.lat/20240525/espana-insta-a-israel-a-cumplir-con-el-fallo-de-la-cij-sobre-cese-de-la-operacion-en-rafah-1150752966.html

israel

franja de gaza

palestina

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

israel, franja de gaza, palestina, brasil, luiz inacio lula da silva, benjamín netanyahu, 📰 conflicto palestino-israelí