https://latamnews.lat/20240527/israel-prohibe-a-consulado-espanol-atender-a-palestinos-de-cisjordania-1150773552.html

Israel prohíbe a consulado español atender a palestinos de Cisjordania

Israel prohíbe a consulado español atender a palestinos de Cisjordania

Sputnik Mundo

TEL AVIV (Sputnik) — El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí ha informado a la Embajada de España en Israel que a partir del 1 de junio el Consulado de... 27.05.2024, Sputnik Mundo

2024-05-27T09:06+0000

2024-05-27T09:06+0000

2024-05-27T09:06+0000

internacional

españa

israel

cisjordania

embajada de españa

israel katz

palestina

📰 conflicto palestino-israelí

🛡️ zonas de conflicto

🌍 oriente medio

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/05/0b/1150390094_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c46efc9b92d06c5267bb1ddf3d9d2a66.jpg

"El Consulado General, o cualquier persona en su nombre, no podrá proporcionar servicios a los residentes de la Autoridad Palestina, ni podrá realizar funciones consulares ni de otro tipo fuera del distrito de Jerusalén, sin el consentimiento previo por escrito del ministerio", agregaba. La carta señala que la medida no se aplica a los servicios consulares para ciudadanos españoles en Cisjordania. El motivo de esta nueva normativa es, según Katz, "la decisión del Gobierno español de reconocer el "Estado de Palestina" y las incitadoras y odiosas declaraciones antisemitas realizadas por altos funcionarios españoles". En una publicación en X, anteriormente Twitter, Katz prometió que "aquellos que recompensen a Hamás e intenten establecer un Estado terrorista palestino no tendrán contacto con los palestinos".

https://latamnews.lat/20240527/venezuela-condena-los-delitos-de-lesa-humanidad-perpetrados-por-israel-en-palestina-1150771695.html

españa

israel

cisjordania

palestina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

españa, israel, cisjordania, embajada de españa, israel katz, palestina, 📰 conflicto palestino-israelí, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 oriente medio