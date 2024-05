https://latamnews.lat/20240524/el-fsb-ruso-kiev-frustra-todas-las-iniciativas-de-paz-bajo-presion-de-occidente-1150718679.html

El jefe del FSB ruso señala que Kiev frustra todas las iniciativas de paz bajo presión de Occidente

El jefe del FSB ruso señala que Kiev frustra todas las iniciativas de paz bajo presión de Occidente

Sputnik Mundo

BISKEK (Sputnik) — El director del Servicio Federal ruso de Seguridad (FSB), Alexandr Bórtnikov, acusó a Ucrania de frustrar todas las iniciativas de paz bajo... 24.05.2024, Sputnik Mundo

2024-05-24T06:49+0000

2024-05-24T06:49+0000

2024-05-24T06:56+0000

defensa

rusia

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

alexandr bórtnikov

servicio federal de seguridad de rusia (fsb)

🛡️ zonas de conflicto

🌍 europa

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e6/04/0d/1124360909_0:26:1202:702_1920x0_80_0_0_d06aed2158c5f47b7cdaefff0185cce5.jpg

Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte del Gobierno de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este. Hasta la fecha, Ucrania ha condicionado el cese de las hostilidades a la recuperación de todos los territorios, incluida Crimea, que se unió a Rusia en marzo de 2014. La última ronda de conversaciones entre Moscú y Kiev para lograr un acuerdo de fin de las hostilidades, tuvo lugar el 29 de marzo de 2022 en la ciudad turca de Estambul, y desde entonces los países no han vuelto a retomarlas. El conflicto de Ucrania, según el Kremlin, puede avanzar hacia una solución política siempre y cuando se tenga en cuenta la nueva realidad territorial y se cumplan las garantías de seguridad en las que insiste Moscú. En diciembre pasado, Putin afirmó que la operación continuará hasta que Rusia logre la desnazificación, la desmilitarización y la neutralidad de Ucrania.El traslado de terroristas a UcraniaPaíses miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) facilitan el traslado de mercenarios y terroristas a Ucrania, denunció el director del FSB ruso.Bórtnikov constató que "con la ayuda de países de la OTAN continúa el traslado masivo de mercenarios y militantes de organizaciones terroristas internacionales a Ucrania desde Oriente Próximo, África del Norte y Afganistán".Según Bórtnikov, las autoridades de Ucrania "han optado por el terror total" porque son "incapaces de lograr sus objetivos en el campo de batalla""Se están llevando a cabo bombardeos sistemáticos contra civiles e infraestructuras civiles en las regiones rusas. En nuestras zonas fronterizas se llevan a cabo ataques de sabotaje", señaló el jefe del FSB.La 'guerra híbrida' de EEUUEl FSB advirtió que Estados Unidos, el Reino Unido y sus aliados de la OTAN usan todo el arsenal de la 'guerra híbrida' en el espacio de la CEI para mantener su dominio global.La CEI aglutina a Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán.Bórtnikov denunció que los Estados de la OTAN apoyan a "regímenes abiertamente terroristas", en alusión a las autoridades de Ucrania.El alto funcionario remarcó también que los adversarios geopolíticos, en primer lugar los países miembros de la OTAN, el bloque bélico encabezado por los estadounidenses, siguen su presión económica, política y militar contra las naciones de la CEI. Alertó además que se mantiene la escalada de la confrontación en la crisis ucraniana debido a la implicación de las fuerzas de la OTAN en el conflicto del lado de Ucrania.El responsable del FSB señaló que se incitan desde fuera los conflictos regionales creándose condiciones favorables para nutrir a las organizaciones terroristas internacionales.Entre las otras amenazas, Bórtnikov mencionó las tentativas de anclar y extender la influencia de las redes terroristas y las filiales de los grupos terroristas internacionales en la zona afgano-paquistaní y las operaciones de los servicios de inteligencia extranjeros y las oenegés bajo su control para desestabilizar la situación en los países de la CEI.Afectan también la situación en el espacio de la CEI, dijo, la propagación de las corrientes nacionalistas radicales que provocan la intolerancia religiosa, la violencia y la xenofobia, las crecientes amenazas a la infraestructura crítica de información, el aumento de la capacidad cibernética de las estructuras criminales y terroristas, el incremento del uso anónimo de las criptomonedas producto del tráfico ilegal de drogas y armas.AfganistánLos talibanes son capaces de restablecer el orden en Afganistán si no les ponen obstáculos desde fuera, afirmó Bórtnikov. Además, el jefe del FSB ruso reconoció que la situación en Afganistán suscita preocupación.El jefe del FSB supuso que lo más importante es evitar la injerencia externa en Afganistán.“Si a Kabul no le estorban los actores externos, creo que los talibanes podrán restablecer el orden en casa”, opinó.Bórtnikov denunció "los intentos persistentes por parte de los anglosajones de influir en la situación en Afganistán". Según él, buscan "afianzarse en Asia Central a toda costa y utilizar esta plataforma para influir en toda la región".Para lograr ese objetivo, no desdeñan ningún medio, a juicio de Bórtnikov. De ahí, la constante rotación de militantes en Siria, Irak, Afganistán y Pakistán, la creación de nuevos campos de entrenamiento cerca de las fronteras meridionales de la CEI, pero también la imposición de diversos formatos de cooperación en el ámbito de la defensa y la seguridad, así como la presión política y económica sobre los dirigentes de los países comunitarios.A mediados de agosto de 2021, Afganistán volvió bajo control de los talibanes que formaron varias semanas después un gobierno interino liderado por Mohamad Hassan Akhund, uno de los fundadores de este movimiento que sigue sujeto a las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU.El atentado en Crocus City HallDos de los cuatro atacantes que abrieron fuego contra una multitud en la sala de conciertos Crocus City Hall en marzo pasado, llegaron a Rusia desde Turquía poco antes del atentado, informó Bórtnikov.Uno de los detenidos bajo sospecha del ataque a Crocus City Hall admitió haber volado desde Turquía el 4 de marzo y dijo que le ofrecieron medio millón de rublos (5.500 dólares) por matar a la gente. Otro acusado, Shamsidín Fariduni publicó en febrero pasado fotos de Estambul en su cuenta de Instagram (propiedad de Meta, prohibida en Rusia).Bórtnikov agregó que las acciones de los terroristas fueron coordinados en línea por los miembros del Estado Islámico del Gran Jorasán (pertenece al ala afgana del grupo Daesh, autodenominado Estado Islámico, proscrito en Rusia por terrorismo) que se encontraban en la zona de Afganistán y Pakistán.A este respecto, Bórtnikov subrayó que a pesar de que la investigación continúa, "es seguro decir que la inteligencia militar de Ucrania está directamente involucrada en este ataque"."Estamos seguros de que uno de los objetivos de los autores intelectuales de este acto terrorista fue dañar las relaciones de los países de la CEI, utilizando factores religiosos y nacionales", indicó.Asimismo, el jefe del FSB ruso señaló que más de 20 personas fueron detenidas en el marco de la investigación, incluidos los autores y los cómplices.Al mismo tiempo, Bórtnikov expresó su agradecimiento a los colegas de los servicios especiales de los países de la CEI por proporcionar plena asistencia a Rusia en la investigación del acto terrorista.El 22 de marzo, un comando de hombres armados disparó contra una multitud reunida para un concierto de rock en la sala Crocus City Hall e incendió el recinto causando, según los últimos datos oficiales, 145 muertos y más de 550 heridos.El presidente ruso, Vladímir Putin, reconoció que el ataque fue obra de islamistas radicales, pero supuso que podría ser un eslabón en una cadena de operaciones que se llevan a cabo contra Rusia desde 2014 "con las manos del régimen neonazi de Kiev".

https://latamnews.lat/20240524/diplomatico-ruso-ante-la-onu-avance-ruso-en-ucrania-provoca-panico-en-occidente-1150718411.html

https://latamnews.lat/20240523/nada-detendra-a-eeuu-en-su-intento-de-infligir-el-maximo-dano-a-rusia-con-las-manos-de-ucrania-1150690818.html

https://latamnews.lat/20240331/los-talibanes-denuncian-la-incursion-de-drones-de-eeuu-en-el-espacio-aereo-de-afganistan-1149368645.html

https://latamnews.lat/20240424/putin-los-implicados-en-el-atentado-terrorista-en-crocus-city-hall-no-deben-escapar-del-castigo-1149967090.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, alexandr bórtnikov, servicio federal de seguridad de rusia (fsb), 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa