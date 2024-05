https://latamnews.lat/20240524/diplomatico-ruso-ante-la-onu-avance-ruso-en-ucrania-provoca-panico-en-occidente-1150718411.html

Diplomático ruso ante la ONU: Avance ruso en Ucrania provoca pánico en Occidente

En declaraciones a Sputnik, el diplomático apuntó que en Occidente "reina el pánico" porque Rusia logra éxitos en el campo de batalla, mientras que "los ucranianos no quieren combatir y el jefe de Kiev no aporta los resultados que ha prometido". Preguntado por los llamados a autorizar el uso de armas occidentales contra objetivos que se encuentran en territorio ruso, Polianski señaló que "uno tiene que ser médico o siquiatra" para evaluar semejantes declaraciones. "Nos faltan competencias en este ámbito", añadió. El 20 de mayo, un grupo de congresistas estadounidenses pidieron a la administración Biden que autorice el uso de ciertas armas proporcionadas por EEUU a Ucrania "para realizar operaciones contra objetivos estratégicos dentro del territorio ruso y controlado por Rusia".Сonsecuencias de uso de sus armas contra territorio rusoLos países occidentales son muy conscientes de las consecuencias del uso de sus armas por Kiev para atacar el territorio de Rusia, sostuvo Polianski.El alto diplomático subrayó que Rusia está centrada en lograr sus objetivos en el marco de la operación militar especial en Ucrania, y por lo tanto "no se distrae por las posturas de los líderes occidentales individuales que hoy dicen una cosa y mañana otra"."Mentirán en ambos casos, porque, a mi parecer, están acostumbrados a decir estas mentiras y a desinformar a la comunidad internacional", apostilló Polianski.El ministro de Exteriores del Reino Unido, David Cameron, declaró durante su visita a Kiev, a principios de mayo, que Ucrania tiene el derecho de utilizar armas británicas contra objetivos dentro de Rusia.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó estas declaraciones como una "escalada directa" que "podría suponer un peligro para la seguridad europea".La legitimidad de ZelenskiIncumbe a los ucranianos decidir sobre la legitimidad de Volodímir Zelenski ahora que ha caducado su mandato presidencial, pero no tienen esa opción, enfatizó Polianski.El diplomático rehusó profundizar en este asunto, alegando que es "sumamente interno". Según Polianski, la mayoría de los ucranianos se sienten decepcionados con Zelenski; el grado de apoyo que tiene "es de apenas el 17%"."Que decidan los ucranianos si es o no es legítimo su presidente", sugirió el embajador y acto seguido matizó que "claramente no tienen esa opción hoy".El mandato de Volodímir Zelenski expiró el 20 de mayo, pero no habrá elecciones presidenciales en Ucrania mientras siga en vigor la ley marcial, decretada tras el estallido de hostilidades a finales de febrero de 2022.Preguntado por el avance de la operación militar rusa en Ucrania, Polianski dijo que "es menos rápido de lo que esperan algunos".El diplomático indicó que las tropas ucranianas disparan a veces desde escuelas y guarderías, por lo que "no queda otra sino derruirlas", pero aseguró que "en los demás casos se realizan ataques de muy alta precisión". El Gobierno de Kiev, según él, malgasta "sin ninguna piedad" las vidas de sus connacionales, "un crimen que no podemos evitar".

