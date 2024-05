https://latamnews.lat/20240518/javier-milei-se-reune-con-el-lider-del-partido-espanol-vox-1150587446.html

Javier Milei se reúne con el líder del partido español Vox

BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente de Argentina, Javier Milei, se reunió este 18 de mayo en Madrid con el líder del partido Vox, el diputado nacional... 18.05.2024, Sputnik Mundo

2024-05-18T23:08+0000

2024-05-18T23:08+0000

2024-05-18T23:08+0000

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/05/12/1150587291_0:4:2048:1156_1920x0_80_0_0_2d29610dade44e3a665e1210377efd73.jpg

"Santiago querido", saludó Milei a Abascal al encontrarlo en el hotel de lujo Hyatt Centric Gran Vía, situado en el centro de Madrid. El mandatario argentino, que se hospeda en ese hotel durante los tres días de su estadía en la capital española, señaló que había tratado "de ser justo" al aceptar la invitación del presidente de Vox para participar este domingo en una convención organizada por esa formación, llamada "Europa Viva 24". En su saludo a Milei, el diputado español comentó que había gente que trataba de "meter cuñas (cizaña)" entre ellos. "Que lo intenten, que van a seguir fracasando", comentó el presidente argentino tras abrazar al dirigente ultraderechista. Durante la reunión con el mandatario argentino, Abascal aprovechó para regalarle al presidente argentino su libro "No me rindo". Encuentro con empresarios Horas antes, el jefe de Estado argentino se entrevistó con distintos empresarios españoles. A ese encuentro asistieron representantes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y directivos de las principales compañías del país, entre ellas Santander, Telefónica, Abertis, Bbva, Día, Iberia, Naturgy, Mapfre, Ecoener, Rothschild & Co España, Ab Living; Consello Group y Unir. Tras llegar en la víspera a Madrid en uno de los aviones de la flota presidencial, Milei presentó el viernes su nuevo libro "El camino del libertario" en el auditorio del diario La Razón, un periódico del grupo editorial Planeta. Durante su disertación, el líder de La Libertad Avanza se definió como un "especialista en crecimiento económico en un país enfermo de keynesianismo" y un liberal en una nación "de zurdos". Este 19 de mayo, Milei acudirá la convención organizada por Vox que tendrá lugar en el Palacio Vistalegre de Madrid. Se espera que en el mitin participen por videoconferencia el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán; y la primera ministra de Italia, Georgia Meloni. El viaje del presidente argentino en apoyo al partido ultraderechista español se produce a pocas semanas de las elecciones europeas, previstas para el 9 de junio. Abascal, miembro del Congreso de Diputados español en representación de Madrid desde 2019, viajó a Buenos Aires en diciembre para participar en el acto de toma de posesión del actual presidente argentino. Desde que fue electo mandatario, el líder de La Libertad Avanza ha viajado en cinco ocasiones a Estados Unidos y en una oportunidad a Israel, países con los que está alineado de manera incondicional.

2024

