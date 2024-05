https://latamnews.lat/20240517/ni-con-las-suplicas-de-zelenski-por-que-aunque-eeuu-mande-patriots-a-kiev-no-cambiara-el-panorama-1150570441.html

Ni con las súplicas de Zelenski: ¿Por qué aunque EEUU mande Patriots a Kiev no cambiará el panorama?



Para frenar la ofensiva, el presidente Volodímir Zelenski ha pedido a Estados Unidos más baterías Patriot. "No servirán de nada", sentenció un destacado experto sueco en defensa antiaérea."El primero: la decisión sobre el paquete [de ayuda] fue crucial. Para nosotros era muy importante conseguirlo lo antes posible [sic]. El segundo punto es la defensa aérea, el mayor déficit para nosotros. Creo que es el mayor problema", declaró Zelenski.En una entrevista concedida a ABC News esta semana, Zelenski advirtió de que, sin baterías de misiles Patriot, Kiev podría perder Járkov, la segunda ciudad de Ucrania, a manos de la ofensiva rusa.Bloomberg informó el 15 de mayo que el gobierno de Biden estaba "trabajando" en la entrega a Kiev de un sistema adicional Patriot de defensa antiaérea y antimisiles, y que los países europeos habrían acordado adquirir sistemas adicionales para Ucrania de sus propias existencias.El presidente ruso VladíImir Putin calmó los peores temores de Kiev el viernes, diciendo a los periodistas en Harbin, China, que Rusia "no tiene planes" de asaltar la ciudad en esta etapa, y que el avance de Rusia en la región de Járkov es culpa del régimen de Kiev, "porque han bombardeado y siguen bombardeando barrios residenciales en las zonas fronterizas, incluyendo Bélgorod".Las fuerzas rusas han realizado avances constantes y cuidadosos en el norte de la región de Járkov en las últimas semanas, haciéndose con el control de zonas fronterizas y atacando a tropas y equipos ucranianos con ataques aéreos y de misiles de largo alcance. Las operaciones rusas en Járkov se ampliaron drásticamente a principios de 2024, después de que Kiev intensificara sus ataques con misiles, drones y artillería contra objetivos de infraestructuras y ciudades, incluida Bélgorod, una importante ciudad situada cerca de la frontera con la región de Járkov.Las baterías de misiles Patriot por las que aboga Zelenski no son el arma milagrosa que él busca, ya que Rusia destruye regularmente componentes de los costosos sistemas de 1.100 millones de dólares con misiles Iskander y Zircon. En marzo, el entonces ministro de Defensa Serguéi Shoigú informó de que en los tres primeros meses de 2024, Ucrania había perdido cinco lanzadores Patriot.Los Patriots no son rivales frente a la "total superioridad aérea rusa""Por supuesto, dos sistemas Patriot mejorarían la capacidad ucraniana en el frente de Járkov, pero solo durante un tiempo y a nivel regional", afirma Mikael Valtersson, ex oficial de las Fuerzas Armadas suecas y experto en defensa aérea.Además, "tampoco tienen efecto sobre los drones y la artillería rusos, que desempeñan un papel importante en la ofensiva rusa", añadió.La total superioridad aérea de Rusia en el espacio de batalla ucraniano ha sido un factor muy importante que ha contribuido al éxito de sus recientes operaciones terrestres, dijo el observador. Eso explica la búsqueda desesperada de Kiev de medios para apuntalar sus capacidades de defensa aérea, subrayó.De todas formas, el experto no está seguro de que Kiev vaya a enviar los nuevos Patriots que consiga al frente de Járkov, "ya que hay muchos agujeros más importantes que tapar en la defensa aérea ucraniana". El observador no descarta que el llamamiento de Zelenski "pueda ser un intento de conseguir cualquier nuevo sistema Patriot" para Ucrania. El problema de Kiev, según Valtersson, es que los Patriots son "productos caros y de alta gama con una larga cola de clientes", lo que significa que si se envían a Ucrania, alguien más no recibirá los suyos, o alguien se quedará sin defensas aéreas.Para tener alguna posibilidad, Ucrania necesitaría muchos Patriots nuevos, y rápidamente, junto con "un flujo constante de reemplazos" para compensar cualquier pérdida. Si sólo se trata de un par más, supondrá una "pequeña diferencia para las perspectivas de Ucrania en la continuación de los combates", resumió Valtersson.

