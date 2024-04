https://latamnews.lat/20240413/alemania-entregara-otro-sistema-patriot-a-ucrania-1149725132.html

Alemania entregará otro sistema Patriot a Ucrania

Alemania entregará otro sistema Patriot a Ucrania

Sputnik Mundo

El Gobierno de Alemania entregará a Ucrania un tercer sistema de defensa antiaérea Patriot, en momentos en que Kiev pide desesperadamente estos equipos... 13.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-13T18:59+0000

2024-04-13T18:59+0000

2024-04-13T18:59+0000

defensa

ucrania

📰 suministro de armas a ucrania

alemania

patriot

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/01/06/1134394783_0:571:2626:2048_1920x0_80_0_0_c6451dfbd98e255c98238f367532144f.jpg

"Con la unidad Patriot adicional reforzamos el escudo protector de Ucrania, porque esto también defiende nuestro orden de paz", se lee en un comunicado del Ministerio de Defensa alemán.La entrega del sistema a las fuerzas ucranianas será "inmediata", agrega la nota oficial. El canciller alemán Olaf Scholz comentó que está presionando "intensa y sistemáticamente" a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para que se lleven a cabo más "entregas inmediatas de defensa antiaérea". La escasez de municiones y de defensas antiaéreas es uno de los mayores problemas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que fracasaron en su contraofensiva lanzada en el verano pasado y ahora planean llevar a cabo otra con la ayuda militar y financiera de Occidente. Apenas el 12 de abril, Scholz reconoció que Alemania tendrá que seguir suministrando armas y municiones a Ucrania durante mucho tiempo."Siempre he dicho que Rusia no debe ganar esta guerra. Y rápidamente se hizo evidente que esta guerra no sería corta. Tendremos que suministrar armas y municiones a Ucrania durante mucho tiempo", dijo Scholz en entrevista con el diario Die Tageszeitung. El presidente ucraniano Volodímir Zelenski ha dicho que su país necesita al menos 25 sistemas Patriot para defender todo el territorio.

https://latamnews.lat/20240412/sin-defensas-antiaereas-eficaces-rusia-domina-el-espacio-aereo-de-ucrania-1149682468.html

ucrania

alemania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, 📰 suministro de armas a ucrania, alemania, patriot