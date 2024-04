https://latamnews.lat/20240412/scholz-tendremos-que-suministrar-armas-a-ucrania-durante-mucho-tiempo-1149701197.html

Scholz: "Tendremos que suministrar armas a Ucrania durante mucho tiempo"

Sputnik Mundo

MOSCÚ (Sputnik) — Alemania tendrá que seguir suministrando armas y municiones a Ucrania durante mucho tiempo, reconoció este 12 de abril el canciller alemán

"Siempre he dicho que Rusia no debe ganar esta guerra. Y rápidamente se hizo evidente que esta guerra no sería corta. Tendremos que suministrar armas y municiones a Ucrania durante mucho tiempo", dijo Scholz. El líder alemán indicó que nadie sabe cuánto tiempo durará el conflicto armado en Ucrania. Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 con su operación militar especial en Ucrania cuyos objetivos son proteger a la población de "un genocidio por parte del régimen de Kiev" y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia el este, según ha dicho el presidente ruso Vladímir Putin. El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, advirtió que los países occidentales que apoyan a Ucrania se están convirtiendo en parte del conflicto y cualquier cargamento con armas para Kiev pasará a ser un blanco legítimo para las Fuerzas Armadas rusas. El Kremlin sostiene que la política de Occidente de saturar de armas a Ucrania no contribuye a las negociaciones ruso-ucranianas y solo tendrá un efecto negativo.

