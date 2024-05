https://latamnews.lat/20240514/esto-sera-un-desastre-ex-abogado-de-trump-testifica-contra-el-republicano-1150453127.html

"Esto será un desastre": ex abogado de Trump testifica contra el republicano

"Esto será un desastre": ex abogado de Trump testifica contra el republicano

Sputnik Mundo

Michael Cohen, quien fuera abogado y hombre de confianza de Donald Trump, testificó este 13 de mayo ante una corte en Nueva York, donde admitió que, por orden... 14.05.2024, Sputnik Mundo

2024-05-14T01:50+0000

2024-05-14T01:50+0000

2024-05-14T01:50+0000

internacional

política

donald trump

michael cohen

eeuu

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/05/0e/1150454169_0:0:3394:1910_1920x0_80_0_0_ed0086787a65cef785cb358575989954.jpg

Cohen habló como "testigo estrella" en el juicio que se le sigue al expresidente estadounidense por la falsificación de registros fiscales para encubrir presuntamente el pago que hizo a Daniels. Se trata de uno de los juicios que el republicano enfrenta en medio de su campaña electoral y que ha calificado como una "cacería de brujas" orquestada por los demócratas para dañar sus aspiraciones políticas.De acuerdo con la prensa local, Cohen dijo que, por órdenes de Donald Trump, pagó a la actriz porno para que mantuviera silencio sobre sus encuentros sexuales en vísperas de las elecciones de 2016 y que el propio exmandatario participó y aprobó un plan para reembolsar a Cohen el dinero durante una reunión en la Torre Trump a mediados de enero de 2017.Cohen añadió Trump fue informado de que los reembolsos se registrarían en los libros de su empresa como gastos legales, reportó el portal Politico.Unos días antes de que Trump fuera investido como presidente, recordó Cohen, éste, Trump y Allen Weisselberg, otro alto ejecutivo de la organización Trump, se reunieron en el despacho del magnate republicano.Según Cohen, Weisselberg describió a Trump un plan para pagar a Cohen a lo largo de 12 meses, con pagos que cubrirían el coste "bruto" del contrato de Daniels, una bonificación para Cohen y un pago que Cohen había hecho en nombre de Trump."¿Esto fue en la oficina del señor Trump con el señor Trump?", preguntó la fiscal Susan Hoffinger. "Sí", respondió Cohen.Hoffinger preguntó si Weisselberg mostró a Trump un documento escrito a mano en el que se exponía el plan de reembolso. "Sí", respondió Cohen.Cohen testificó, además, que Trump estaba profundamente preocupado por sus perspectivas electorales de 2016 cuando le ordenó que enterrara la historia de Stormy Daniels.El testimonio es crucial para la teoría de los fiscales de que el pago de dinero por silencio a Daniels en las últimas semanas de la campaña de 2016 fue una forma de interferencia electoral.Cohen testificó que después de que le dijo a Trump que las afirmaciones de Daniels podrían resurgir ese otoño, Trump se enojó con él y le dijo que "solo se ocupara de eso".Mientras Cohen intentaba negociar un acuerdo con Daniels, Trump le ordenó que "pasara de las elecciones, porque si gano, no tendrá relevancia porque seré presidente, y si pierdo, a nadie le importará".Cuando Cohen le preguntó cómo podrían afectar las afirmaciones de Daniels a la relación de Trump con Melania, Trump le dijo: "No te preocupes"."Me dijo: '¿Cuánto tiempo crees que estaré en el mercado? No mucho'", relató Cohen."Él no estaba pensando en Melania", dijo Cohen. "Se trataba de la campaña".

https://latamnews.lat/20240514/trump-aventajaria-a-biden-en-cinco-estados-claves-para-las-elecciones-de-eeuu-1150452970.html

https://latamnews.lat/20240507/stormy-daniels-testifica-contra-trump-me-senti-avergonzada-por-no-haberlo-detenido-1150298642.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, donald trump, michael cohen, eeuu