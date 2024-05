https://latamnews.lat/20240507/stormy-daniels-testifica-contra-trump-me-senti-avergonzada-por-no-haberlo-detenido-1150298642.html

Stormy Daniels testifica contra Trump: "Me sentí avergonzada por no haberlo detenido"

Stormy Daniels testifica contra Trump: "Me sentí avergonzada por no haberlo detenido"

Sputnik Mundo

La actriz de la industria del entretenimiento para adultos, Stormy Daniels, testificó este 7 de mayo en una corte de Nueva York contra el expresidente Donald... 07.05.2024, Sputnik Mundo

2024-05-07T19:20+0000

2024-05-07T19:20+0000

2024-05-07T19:20+0000

internacional

eeuu

stormy daniels

donald trump

política

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/05/07/1150299690_0:305:2730:1841_1920x0_80_0_0_1bb47d9035d1a287b35bcd93117af1c2.jpg

Donald Trump y Stormy Daniels se sentaron por primera vez juntos ante un tribunal, en momentos en que el también empresario espera obtener de manera oficial su candidatura a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano. El político de 77 años está acusado de haber falsificado registros comerciales para ocultar un pago de 130.000 dólares a la modelo, cuyo objetivo —sostienen los fiscales— fue no generar ruido que pudiera haber llegado a afectar las aspiraciones presidenciales de Trump en 2016, cuando se enfrentó en las urnas a Hillary Clinton. En ese momento, Trump estaba casado con la que sigue siendo su esposa, Melania. Durante la audiencia de este 7 de mayo, Stormy Daniels reconoció que tuvo un breve encuentro sexual con Trump, e incluso relató aquel episodio con lujo de detalle, al añadir datos como que el republicano no utilizó protección. De acuerdo con reportes de medios locales, el aspirante presidencial no dijo una sola palabra: solo se quedaba viendo serio hacia el sitio donde se encontraba Daniels. En el momento del encuentro sexual, la actriz tenía 27 años y el político 59. "Posiblemente él era mayor que mi papá", comentó. Daniels contó que, aquella noche, no percibió ninguna amenaza por parte de Trump: "No me sentí amenazada ni verbal ni físicamente". Sin embargo, aseguró que sí hubo un "desequilibrio de poder". También dijo que, tras dicho encuentro, volvió a reunirse con el exmandatario en algunas ocasiones, pero al darse cuenta de que el empresario no iba a ayudarla a tener un papel en un programa de la cadena NBC —tal como lo había prometido el político, según ella—, prefirió dejar de verlo. Meses después del encuentro, Trump inició su campaña rumbo a la Casa Blanca para los comicios de 2016, por lo que Daniels pensó —por consejo de su publicista— que era buen momento para dar a conocer su historia íntima con el magnate. Fue entonces cuando, en octubre de 2016, llegó el pago de Trump a cambio de silencio. Daniels firmó un "acuerdo de confidencialidad" a través de Michael Cohen, entonces abogado del republicano. El acuerdo incluía los 130.000 dólares. "Yo no podía contar mi historia, y él no podía contar la suya", añadió Daniels ante los jueces.Donald Trump ha negado varias veces haber estado de forma íntima con la actriz y sostiene su versión de que la Administración Biden ha emprendido una campaña contra él para frustrar sus aspiraciones de volver a la Casa Blanca. Por ello, el empresario se ha referido a las acusaciones en su contra como un "lawfare" o "cacería de brujas". Por este juicio del pago a Stormy Daniels, Trump está acusado, en total, de 34 cargos.

https://latamnews.lat/20240430/segunda-ronda-como-se-prepara-el-mundo-para-el-probable-regreso-de-trump-1150125899.html

https://latamnews.lat/20240505/trump-biden-esta-dirigiendo-una-administracion-como-la-gestapo-1150255557.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, stormy daniels, donald trump, política