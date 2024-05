https://latamnews.lat/20240505/trump-biden-esta-dirigiendo-una-administracion-como-la-gestapo-1150255557.html

Trump: Biden "está dirigiendo una Administración como la Gestapo"

Trump: Biden "está dirigiendo una Administración como la Gestapo"

El presidente Joe Biden está "dirigiendo una Administración como la Gestapo", acusó el expresidente Donald Trump durante un evento para recaudar fondos... 05.05.2024, Sputnik Mundo

"Esta gente está dirigiendo una Administración de la Gestapo, y es lo único que tienen, y es la única manera en que van a ganar", dijo Trump durante un extenso discurso de casi 90 minutos en un retiro de donantes en Palm Beach, refiriéndose a la policía secreta durante la Alemania nazi. "Pero no me preocupa", agregó, de acuerdo con el reporte de POLITICO.Trump enfrenta la cuarta semana de un juicio en Nueva York, en el que está acusado de fraude fiscal y otros delitos y en el que fue declarado en desacato penal por violar la orden de silencio de un juez. Según Politico, el proceso en curso obliga al expresidente a asistir cuatro días de cada semana a una sala del tribunal neoyorquino.Además, el magnate republicano enfrenta otras docenas de cargos penales en cuatro casos distintos en total y durante la campaña en la que busca la reelección se presenta cada vez más como la víctima del sistema judicial.Durante su discurso en Palm Beach machacó ampliamente a los demócratas, habló de su juego de golf y afirmó que le va bien en las encuestas. Pero volvió a menudo sobre las acusaciones penales y, sin aportar pruebas, acusó a la Casa Blanca de orquestar los casos contra él."Hasta que me acusaron, fui respetuoso con el cargo de presidente", dijo Trump, que intentó sin éxito anular los resultados de las elecciones de 2020. "Una vez que me acusaron, dije: 'bueno, ahora hay que quitarse los guantes'", reportó Politico.El expresidente también sacó a relucir el caso federal contra el representante Henry Cuellar (demócrata de Texas), a quien el Departamento de Justicia acusó el viernes de aceptar presuntamente 600.000 dólares en sobornos de dos entidades extranjeras, una de ella de Banco Azteca, del empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego. Cuellar, un demócrata moderado cuyo distrito está en la frontera con México, ha dicho que es inocente de los cargos.El retiro de donantes fue organizado por la campaña del ex presidente y se esperaba que asistieran al menos 400 personas. Entre los invitados especiales figuraban un puñado de posibles aspirantes a la vicepresidencia, como los senadores Marco Rubio, de Florida, Tim Scott, de Carolina del Sur, y J. D. Vance, de Ohio. También figuraban los gobernadores Doug Burgum, de Dakota del Norte, y Kristi Noem, de Dakota del Sur, entre otros.Funcionarios de la campaña también informaron el sábado a los donantes de que la operación política de Trump recaudó más de 76 millones de dólares en abril. Las cifras fueron anunciadas a los donantes por los funcionarios de la campaña Susie Wiles, Chris LaCivita y Tony Fabrizio.

