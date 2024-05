https://latamnews.lat/20240511/suspension-del-envio-de-armas-de-eeuu-a-israel-una-medida-que-obedece-a-sus-intereses-electorales-1150388646.html

Suspensión del envío de armas de EEUU a Israel, una medida que obedece a sus "intereses electorales"

11.05.2024

Por primera vez desde el inicio de la escalada del conflicto entre Hamás e Israel luego del ataque del 7 de octubre al país hebreo en el que murieron 1.200 personas, el presidente estadounidense, Joe Biden afirmó que detendría algunos envíos de armas si el primer ministro, Benjamín Netanyahu, llevaba adelante una incursión significativa en la ciudad palestina de Rafah. Y añadió: "He dejado claro que si entran en Rafah no suministraré las armas que se han utilizado históricamente para ocupar las ciudades, para ocuparse de ese problema. He dejado claro a Bibi [Netanyahu] y al gabinete de guerra que no van a contar con nuestro apoyo si, de hecho, atacan esos centros de población".Sin embargo, este anuncio, que implica la paralización de la entrega por parte de EEUU a Israel de 3.500 bombas, como también de proyectiles de artillería, fue calificado como un "show" del presidente Biden, diseñado para consumo doméstico y con la intención de incrementar sus números en los sondeos de intención de voto, que muestran al mandatario y candidato demócrata varios puntos detrás del aspirante republicano, el expresidente Donald Trump.Liu Zhongmin, profesor del Instituto de Estudios de Oriente Medio de la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghai, dijo al Global Times que, aunque Estados Unidos es el mayor proveedor de armas a Israel, Biden utilizó específicamente la palabra "algunas" al hablar sobre el cese de envíos de armas, lo que significa que su administración continuará colaborando con Tel Aviv, y solo se limitará a suspender algunos envíos luego de 7 meses de absoluto respaldo, tanto político, militar y diplomático.En ese sentido, cabe recordar que Biden, un histórico aliado del estado hebreo desde sus comienzos como senador a principios de la década de los 70, dijo en la misma entrevista que esta decisión no implicaba que EEUU se desmarcara de proporcionar seguridad a Israel, sino que solamente no lo ayudaría a emprender una ofensiva en dicha zona, donde se calcula que casi un millón y medio de palestinos desplazados viven actualmente en condiciones peligrosas para la salud, así como extremadamente precarias.Li recordó además que, si bien los judíos representan sólo el 3% de todo el electorado en EEUU, se trata de un grupo con un fuerte poder de lobby en Washington —nucleado en la agrupación AIPAC, que destina decenas de millones en cada ciclo electoral para ayudar a elegir a candidatos pro-Israel— y con una fuerte presencia entre los líderes financieros y mediáticos del país.Esta es una de las razones, indica el experto, que Biden no puede soltarle la mano al gobierno de Israel, por más que apoyarlo resulte en la pérdida de apoyo entre el electorado joven, el bloque progresista y los votantes árabes-americanos, todos grupos que fueron claves para que el candidato demócrata obtuviera su triunfo sobre Trump en las elecciones presidenciales del 2020.

