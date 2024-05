"¿Hasta dónde llegan los partidarios de Israel en EEUU para justificar la catástrofe en Gaza?"

https://latamnews.lat/20240509/hasta-donde-llegan-los-partidarios-de-israel-en-eeuu-para-justificar-la-catastrofe-en-gaza-1150332124.html

"Antes de que nos pongamos santurrones por lo que está haciendo Israel, y me siento fatal por la gente inocente que está muriendo en Gaza, no deberíamos olvidar que nosotros, Estados Unidos, matamos a mucha gente inocente en Mosul, en Raqqa, que nosotros, Estados Unidos, matamos a 12.000 civiles franceses inocentes", dijo Milley el pasado 7 de mayo en un foro organizado por el Proyecto Especial de Estudios Competitivos, un think tank norteamericano centrado en temas de seguridad nacional.Estas declaraciones fueron cuestionadas por académicos y periodistas, entre ellos Kelley Beaucar, quien también es directora del medio Responsible Statecraft.Para ella, las palabras de Milley son "un ejemplo asombroso de hasta dónde llegan los partidarios de Israel en Estados Unidos para justificar lo que se está convirtiendo en una de las mayores catástrofes humanitarias del siglo XXI".La analista recordó que la mayoría de las casi 35.000 personas muertas en la Franja de Gaza por los ataques israelíes son civiles que fueron víctimas de agresiones perpetradas con armamento de fabricación norteamericana."Milley se salta algo importante en su santurrón discurso, que es que las Convenciones de Ginebra se codificaron en 1949 para evitar que la letanía de atrocidades contra civiles que él enumera volviera a ocurrir", explicó. De acuerdo con la autora, con sus palabras Milley menosprecia a los veteranos estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial y también a los veteranos de Irak, para apoyar lo que Israel está haciendo hoy en Gaza. "Es curioso que Milley y los de su calaña de cuatro estrellas nunca mencionaran a los civiles asesinados por el Ejército estadounidense en Irak y Siria, hasta que se dieron cuenta de que reconocerlo podría ayudar a que sus amigos israelíes se libraran. Podríamos haber utilizado este tipo de franqueza hace 10 o 20 años, cuando habría significado algo y podría haber hecho responsables a los militares estadounidenses, incluidos los oficiales militares de alto rango como Mark Milley", afirmó.

