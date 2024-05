https://latamnews.lat/20240510/rusia-libera-tres-localidades-y-derriba-un-caza-su-27-ucraniano-en-una-semana-de-combates-1150377808.html

Rusia libera tres localidades y derriba un caza Su-27 ucraniano en una semana de combates

Sputnik Mundo

Las FFAA de Rusia liberaron varias localidades en la región de Járkov, así como una en la república popular de Donetsk, resumió el Ministerio de Defensa ruso... 10.05.2024, Sputnik Mundo

2024-05-10T17:57+0000

2024-05-10T17:57+0000

2024-05-10T17:57+0000

defensa

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

rusia

🌍 europa

ucrania

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/05/0a/1150365797_0:194:2951:1854_1920x0_80_0_0_60bf54d2308c2713cd7e630d913bb076.jpg

Del 5 al 10 de mayo, las FFAA de Rusia asestaron un total de 27 ataques con armas de alta precisión, incluidos sistemas de misiles hipersónicos Kinzhal y aeronaves no tripuladas contra instalaciones de la industria energética, empresas del complejo militar-industrial e infraestructuras ferroviarias de Ucrania.Entre los objetivos de los ataques rusos estuvieron también unidades de defensa antiaérea, arsenales, depósitos de combustible, talleres de fabricación y reparación de lanchas y aeronaves no tripuladas, acumulaciones de personal y equipos militares ucranianos en estaciones de carga de ferrocarril.Fue eliminado un arsenal de misiles de fabricación occidental cerca de la ciudad de Odesa. Igualmente, fuerzas rusas neutralizaron unas estaciones radar, algunas de ellas para el sistema de defensa antiaérea S-300, así como de detección y guiado P-19.A su vez, la defensa antiaérea rusa derribó un caza Su-27, tres misiles tácticos Atacms, 17 bombas guiadas Hammer, una bomba con el kit de guiado JDAM, 30 proyectiles de los sistemas lanzacohetes múltiple Himars, Uragan, Vampire y del tipo GLSDB.Un total de 13 militares ucranianos tomaron la decisión de rendirse a las FFAA de Rusia durante la última semana de combates, añadieron desde el ente castrense.El grupo de fuerzas ruso OesteDe acuerdo con el informe semanal, la agrupación rusa Oeste liberó en su línea de operaciones las localidades de Kislovka y Kotliarovka de la región de Járkov. Asestaron golpes contra nueve brigadas ucranianas en las zonas de Stelmájovka y Novosiólovskoye, de la república popular de Lugansk, Novosadóvoye, de la república popular de Donetsk, Sínkovka, de la región de Járkov.Fueron repelidos un total de 14 ataques de las tropas ucranianas cerca de Krajmálnoye, de la región de Járkov, Chervónaya Dibrova, de la república popular de Lugansk, y Grigorovka, de la república popular de Donetsk.A lo largo de la semana, fuerzas rusas del grupo Oeste eliminaron en su dirección hasta 1.015 militares ucranianos, tres tanques, incluyendo dos del tipo Leopard de fabricación alemana, cinco vehículos blindados, entre ellos un M113 de EEUU, cinco automóviles y 23 piezas de artillería de campo, al menos cinco de los cuales fueron de producción occidental. Además, fue eliminada una estación radar de guerra de contrabatería AN/TPQ-36. El grupo de fuerzas ruso SurAsimismo, las tropas del grupo de fuerzas ruso Sur continuaron el avance en su línea de operaciones. Un total de ocho brigadas mecanizadas, dos de asalto y tres de defensa territorial de las FFAA de Ucrania fueron objetivos de los golpes de las unidades de esa agrupación rusa en las zonas de las localidades de Spórnoye, Andréyevka, Elizavétovka, Kurdiúmovka, Pobeda y Grigorovka, en la república popular de Donetsk.Fue repelido un ataque de una brigada mecanizada ucraniana cerca de la localidad de Krásnoye, en la república popular de Donetsk. Las tropas ucranianas perdieron más de 1.985 soldados, tres tanques, seis vehículos blindados, incluido un M113 de fabricación estadounidense, 26 automóviles, 35 piezas de artillería de campo, 13 de las cuales fueron transferidas a Ucrania por países occidentales. Las FFAA de Rusia destruyeron también estaciones radar AN/TPQ-50 y AN/TPQ-36 de fabricación estadounidense y tres depósitos de municiones del Ejército de Ucrania.El grupo de fuerzas ruso CentroEn cuanto al grupo de fuerzas ruso Centro, en la última semana de combates sus tropas liberaron la localidad Novokalínovo en la república popular de Donetsk, asestaron golpes contra las formaciones de 12 brigadas de las FFAA de Ucrania y repelieron 48 ataques ucranianos en las zonas de Semiónovka, Soloviovo, Ocherétino y Netáilovo, en la república popular de Donetsk.Según se desprende del informe, Kiev sufrió bajas de más de 2.360 soldados, cuatro tanques, entre ellos un Leopard fabricado en Alemania y dos del tipo Abrams producidos en EEUU, 16 vehículos blindados, incluyendo dos Bradley estadounidenses y un Marder alemán, 32 automóviles, 30 piezas de artillería de campo y una unidad del sistema Vampire de fabricación checa.El grupo de fuerzas ruso EsteA su vez, las fuerzas rusas del grupo Este mejoraron su posición táctica y asestaron golpes contra las tropas ucranianas de dos brigadas mecanizadas y dos de la defensa territorial en las zonas de los asentamientos de Urozháinoye, Staromayórskoye, Vodianoye y Prechístovka, en la república popular de Donetsk. Las fuerzas rusas abatieron hasta 860 militares ucranianos, siete tanques, ocho vehículos blindados, 19 automóviles y 17 piezas de artillería de campo.El grupo de fuerzas ruso DniéperUnidades de esa agrupación asestaron varios golpes contra las tropas y el equipo militar de tres brigadas de las FFAA ucranianas, así como brigadas de infantería de Armada, defensa territorial y de la Guardia Nacional ucraniana.Varios golpes fueron asestados contra las tropas ucranianas en las zonas de las localidades de Zolotaya Balka, Tókarevka, Ivánovka, Mijáilovka, Tiáguinka y Stepnoye, en la región de Jersón, y Pávlovka, en la región de Zaporozhie. Fue repelido un ataque de las unidades de asalto de la 118.ª Brigada Mecanizada de las FFAA de Ucrania al norte de Rabótino, en la región de Zaporozhie. Fuerzas ucranianas perdieron hasta 240 militares, nueve automóviles y 20 piezas de artillería de campo, once de las cuales eran M777 de fabricación estadounidense.

