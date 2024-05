https://latamnews.lat/20240508/elige-tu-propia-aventura-banalizan-la-estrategia-de-reclutamiento-de-ucrania-1150325331.html

"Elige tu propia aventura": banalizan la estrategia de reclutamiento de Ucrania

"Elige tu propia aventura": banalizan la estrategia de reclutamiento de Ucrania

Sputnik Mundo

Las autoridades ucranianas aprobaron una nueva ley en abril, destinada a movilizar a cientos de miles de hombres para el Ejército. Junto con las sanciones... 08.05.2024, Sputnik Mundo

2024-05-08T22:30+0000

2024-05-08T22:30+0000

2024-05-08T22:38+0000

ucrania

defensa

rusia

otan

🛡️ zonas de conflicto

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/05/08/1150326217_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_a6e2df6d1fc9bbde07f7ec70c79544ff.jpg

El periódico británico Financial Times banalizó involuntariamente los esfuerzos de Kiev para reclutar más ucranianos para el campo de batalla, tildando a la nueva estrategia de darle a los reclutas la oportunidad de escoger en qué fuerzas quieren servir, mediante un esquema de "escoge tu propia aventura". Reconociendo que la población masculina de Ucrania desconfía de los problemas que afectan al servicio militar, desde la corrupción y la falta de municiones hasta la incapacidad de las tropas de primera línea para tomar licencia, el periódico señaló la nueva estrategia del Ministerio de Defensa con publicidad para hacer el reclutamiento "más interesante, invitando a los hombres a elegir su propia unidad e incluso su función exacta"."Todos van a luchar, escoja su unidad ahora", se lee en un cartel de propaganda al aire libre sobre el reclutamiento del Batallón Lobos Da Vinci citado por el FT (sin embargo, el periódico no menciona que el batallón fue creado originalmente como el ala paramilitar del grupo neonazi Pravy Sektor, o Sector Derecha, una organización extremista prohibida en Rusia).El medio admite que "el mensaje implícito de algunas brigadas es que, si los ucranianos no se ofrecen como voluntarios ahora, corren el riesgo de ser reclutados más tarde en formaciones de infantería estándar bajo comandantes más débiles".La movilización en Ucrania se produce en medio de una situación cada vez más desesperada en el frente, con la irrupción de Rusia en áreas fuertemente fortificadas en el Donbás a principios de este año y su avance metódico hacia la región de Járkov, provocando temores en Kiev, Washington y las capitales europeas de la OTAN. La línea del frente puede estar al borde del colapso, provocando amenazas cada vez más alarmantes de escalada por parte del bloque occidental.

https://latamnews.lat/20240508/un-oficial-ruso-revela-que-el-ejercito-ucraniano-dispara-a-sus-soldados-que-intentan-retroceder-1150317393.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, rusia, otan, 🛡️ zonas de conflicto