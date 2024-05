https://latamnews.lat/20240509/putin-se-reune-con-los-comandantes-rusos-y-subraya-que-no-duda-de-la-victoria-rusa-1150342703.html

Putin se reúne con los comandantes rusos y subraya que no duda de la victoria rusa

Putin se reúne con los comandantes rusos y subraya que no duda de la victoria rusa

"Sabemos de casos de valentía, de heroísmo. Y no se trata de casos únicos, pues ocurren de forma casi constante. Esto es extremadamente importante, es una de las condiciones clave para nuestra victoria, no tengo ninguna duda al respecto", declaró el mandatario ruso.Putin señaló que lo que está ocurriendo ahora en el marco de la operación militar especial es la mejor prueba de que las FFAA rusas son dignas de sus antepasados que lucharon durante la Segunda Guerra Mundial. Agregó que en tiempos difíciles el pueblo ruso muestra sus mejores cualidades, ya que el "valor y el heroísmo están en su sangre".El jefe del Estado ruso señaló lo equivocadas que eran las consideraciones de Occidente sobre Rusia. Los que pensaban que ese país era un eslabón débil se han convencido de lo contrario, señaló. "Aparentemente, creen que en ese sistema de confrontación, que ellos mismos crearon, Rusia era un punto débil, un eslabón débil. Estoy seguro de que han aprendido que no es así. Más bien es al revés", declaró.El presidente ruso abordó también el desarrollo de los acontecimientos directamente en el frente de la operación militar especial. Comentó que la toma de la localidad de Bérdichi, en la república popular de Donetsk, no era fácil, pero las fuerzas rusas lograron liberarla. Sin embargo, prestó atención al peligro que suponen los drones ucranianos para los efectivos de las FFAA de Rusia.De acuerdo con sus palabras, Rusia debe ir siempre un paso delante en el desarrollo militar para garantizar su éxito. No obstante, los medios modernos de lucha armada cambian constantemente, añadió. Putin prosiguió al respecto que los diseñadores e ingenieros del país trabajan día y noche para adelantarse en esta tarea, y lo están consiguiendo. Mientras tanto, Kiev dispone de medios de combate bastante modernos, ya que toda la comunidad occidental trabaja para apoyarlo, procede de las declaraciones del mandatario ruso. A su vez, Rusia va a ampliar su gama de modernos vehículos de combate aéreos, navales y submarinos — el país dispone de buenos desarrollos propios, "así que sin duda lo pondremos al día". Asimismo, Putin instó a minimizar las bajas en el transcurso de la operación militar especial."Espero que tengamos una conversación franca sobre lo que sucede en el campo de batalla, qué debemos hacer adicionalmente y cómo debemos hacerlo para que las operaciones de nuestras unidades de combate sean aún más exitosas, para que los objetivos se alcancen con bajas mínimas y, por supuesto, para que logremos todas las metas que hemos establecido", subrayó.Al reunirse con un grupo de militares que cumplen su deber en la operación militar especial, Putin resaltó la importancia de esos encuentros. La reunión del presidente ruso con los mandos de las FFAA del Estado tuvo lugar el 7 de mayo, pero su contenido trascendió este 9 de mayo.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial con el objetivo de defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev, y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.Moscú ha advertido en reiteradas ocasiones que la OTAN está "jugando con fuego" al suministrar armas a Ucrania y que los convoyes extranjeros con armas serían un "objetivo legítimo" para su Ejército una vez cruzada la frontera.

