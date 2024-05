https://latamnews.lat/20240508/biden-quiere-a-eeuu-como-lider-de-la-economia-verde-pero-sin-beneficiar-a-china-1150327009.html

Biden quiere a EEUU como líder de la 'economía verde', pero sin beneficiar a China

Según publica The New York Times, la Administración Biden quiere combatir el cambio climático animando a la gente a comprar vehículos eléctricos y paneles solares, pero también quiere que la gente compre productos estadounidenses, no chinos.Precisamente en esos objetivos contrapuestos se centrarán las conversaciones del 8 y el 9 de mayo, cuando el principal enviado de la Administración Biden para asuntos climáticos, John Podesta, se reúna por primera vez con su homólogo de Pekín, Liu Zhenmin, en Washington.The New York Times destaca que las numerosas exportaciones chinas, especialmente de paneles solares y otras tecnologías de energía verde, se han convertido en un problema para el Gobierno de Biden en su búsqueda por impulsar esas industrias en su territorio.El funcionario chino advirtió recientemente en entrevista con Bloomberg que, sin la tecnología china, los costes de las energías limpias aumentarían, lo que ralentizaría la transición mundial hacia el abandono de combustibles fósiles.Actualmente y para pesar de los planes de Biden, China domina la producción de paneles solares, turbinas eólicas, baterías y coches y autobuses eléctricos, y también procesa la mayoría de los minerales que se utilizan en las tecnologías de energía limpia.Además, revela el diario estadounidense, las firmas chinas han logrado rodear las barreras comerciales en Occidente, como el envío de productos a través de rutas indirectas que evitan los aranceles sobre los bienes que proceden directamente de China.

